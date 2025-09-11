خبرگزاری کار ایران
در مسیر تسهیل کسب و کار ارس؛

نشست رسیدگی به چالش های فعالان صنایع کانی غیرفلزی ارس برگزار شد

به منظور بررسی و پیگیری مسائل و مطالبات واحدهای تولیدی، نشست تخصصی رسیدگی به مشکلات فعالان بخش صنایع کانی غیرفلزی در معاونت توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد ارس برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، این نشست تخصصی با حضور نمایندگان شرکت‌های فعال در این حوزه و به میزبانی مدیریت صنایع تشکیل شد.

مدیر صنایع سازمان منطقه آزاد ارس در آغاز این نشست با تأکید بر سیاست‌های کلان مدیریت عامل سازمان اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، رسیدگی تخصصی و پاسخگویی به دغدغه‌های واحدهای تولیدی-صنعتی در چارچوب خوشه‌بندی‌های صنعتی دنبال می‌شود.

سعید پناهی افزود: مدیریت صنایع سازمان با تشکیل جلسات ویژه با فعالان هر یک از ۱۱ خوشه صنعتی تعریف‌شده، می‌کوشد با دعوت از تمامی بازیگران هر حوزه و دریافت مستقیم نقطه‌نظرات و مشکلات آنان، راه‌حل‌های کارشناسی و درون‌سازمانی را با همفکری خود صنعتگران احصا و پیگیری کند.

پناهی خاطرنشان کرد: بخش عمده‌ای از مطالبات جاری واحدهای صنعتی از جمله موضوعات مرتبط با تأمین انرژی، سوخت و صدور مجوزها به نهادهای خارج از سازمان مرتبط است اما تلاش ما بر این است که حداقل مسائل مربوط به سازمان با حضور کلیه مدیریت‌های ذی‌ربط در این جلسات به صورت ویژه بررسی و اقدام فوری در مورد آنها صورت پذیرد.

در این جلسه موارد متعددی از جمله استعلامات زیست‌محیطی، مسائل حقوقی، صدور مجوزهای قانونی، تأمین برق و سوخت مورد نیاز ماشین‌آلات تولیدی توسط نمایندگان صنایع مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین بر اساس مصوبات این نشست مقرر شد مشکلات و درخواست‌های فعالان اقتصادی صنایع کانی غیرفلزی که در حیطه اختیارات سازمان منطقه آزاد ارس قرار دارد در کوتاه  زمان ممکن رسیدگی و اقدام لازم در خصوص آنها انجام شود.

 

