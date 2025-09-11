خبرگزاری کار ایران
در دیدار شهردار رشت با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی مطرح شد؛

بررسی راهکارهای همکاری برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و خدماتی شهر رشت

در نشستی که شهردار رشت با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی داشت؛ شوقی با اشاره به فرسودگی بخشی از ناوگان حمل‌ونقل عمومی، امدادرسان و خدمات‌رسان شهرداری رشت، خواستار بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و مزیت‌های منطقه آزاد انزلی برای تأمین و نوسازی این ناوگان شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، رحیم شوقی، شهردار رشت با مصطفی طاعتی مقدم، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست، شوقی با اشاره به فرسودگی بخشی از ناوگان حمل‌ونقل عمومی، امدادرسان و خدمات‌رسان شهرداری رشت، خواستار بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و مزیت‌های منطقه آزاد انزلی برای تأمین و نوسازی این ناوگان شد.

طاعتی مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی نیز ضمن استقبال از این پیشنهاد، با تأکید بر اهمیت ارتقای کیفیت خدمات عمومی در کلان‌شهر رشت اظهار داشت: «سازمان منطقه آزاد انزلی آماده است در چارچوب مقررات و ظرفیت‌های خود، زمینه نوسازی ناوگان شهری با خودروهای پلاک منطقه را برای شهرداری رشت فراهم سازد.»

وی افزود: همکاری میان سازمان منطقه آزاد انزلی و شهرداری رشت می‌تواند الگویی موفق در استفاده از فرصت‌های مناطق آزاد برای بهبود زیرساخت‌های شهری و افزایش سطح خدمات‌رسانی به شهروندان باشد.

شهردار رشت نیز با قدردانی از این موافقت، ابراز امیدواری کرد که با اجرایی‌شدن این همکاری، گامی مؤثر در مسیر توسعه حمل‌ونقل عمومی، بهبود خدمات شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان برداشته شود.

 

