رونمایی از پوستر فستیوال قهوه با چشمانداز کیش در صنعت قهوه کشور
فستیوال قهوه کیش به عنوان یکی از رویدادهای ملی صنعت قهوه آبان ماه برگزار می شود.
فستیوال قهوه کیش در روزهای ۷ تا ۹ آبان ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد. انتخاب این تاریخ با هدف همزمانی با رویدادهای مشابه در تهران و دبی و جذب بیشترین مخاطب صورت گرفته است.
برنامههای این فستیوال شامل مراسم افتتاحیه، نشستهای تخصصی، نمایشگاه تخصصی، برگزاری پنلها و ورکشاپها، مسابقات باریستاها و معرفی برندهای نوپا خواهد بود. در بخش ورکشاپها نیز موضوعات مرتبط با قهوه خانگی و صنعتی ارائه می شود
مشارکت مجموعهای از شرکتها و فعالان برجسته صنعت قهوه در این فستیوال و استقبال اولیه آنها، بیانگر جایگاه ویژه این رویداد در سطح ملی است.
یکی از اهداف اصلی این فستیوال، معرفی دستور تهیه اختصاصی «قهوه کیش» بهعنوان محصولی بومی و فرهنگی است تا بهعنوان سوغات جزیره و نمادی ماندگار شناخته شود. این رویداد همچنین فرصتی برای تبادل تجربه میان فعالان صنعت و گامی مهم در جهت ارتقای جایگاه جزیره کیش در صنعت قهوه کشور محسوب میشود.