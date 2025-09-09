خبرگزاری کار ایران
امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان منطقه آزاد ماکو
تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان منطقه آزاد ماکو، با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و با هدف تسهیلگری و رونق تجارت خارجی به امضا رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو، فرزانه انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، در آیین امضای این تفاهم‌نامه با اشاره به موقعیت ویژه منطقه آزاد ماکو در کریدورهای بین‌المللی و ظرفیت‌های گسترده اقتصادی آن اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد ایران همواره آماده همکاری با مناطق آزاد برای ارتقای کیفیت تولیدات و تسهیل تجارت مطمئن و پایدار است.

وی با بیان ظرفیت‌های ماکو در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی و همچنین فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی افزود: منطقه آزاد ماکو به دلیل قرار گرفتن در مرزهای مشترک با ترکیه و نخجوان و نقش محوری در تجارت خارجی کشور، نیازمند توسعه خدمات استانداردسازی و تسهیل فرایندهای بازرگانی است و همین امر، زمینه‌ساز امضای این تفاهم‌نامه شد.

وی با اشاره به ضرورت دسترسی فعالان اقتصادی به آزمایشگاه‌های تخصصی خاطرنشان کرد: در برنامه‌های سازمان ملی استاندارد پیش‌بینی شده است که مناطق آزاد، از جمله ماکو، بستر مناسبی برای اجرای آزمون کالاها و تسهیل فرآیند تأیید انطباق محصولات فراهم آورند.

در ادامه، حسین گروسی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، با قدردانی از همکاری‌های سازمان ملی استاندارد ایران، امضای این تفاهم‌نامه را اقدامی اساسی برای رونق تولید و توسعه تجارت خارجی دانست و گفت: این توافق بر اساس مواد ۲۷ و ۶۵ قانون مناطق آزاد و با هدف ایجاد هم‌افزایی در حوزه تسهیلگری و پشتیبانی از فعالان اقتصادی منعقد شده است.

