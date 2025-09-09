بازدید وزیر امور خارجه از غرفه منطقه آزاد ماکو در همایش ملی توانمندیهای مناطق آزاد
دکتر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در حاشیه همایش ملی توانمندیها و فرصتهای سرمایهگذاری مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران که در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار شد، از غرفه منطقه آزاد ماکو بازدید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ عراقچی در جریان این بازدید، ضمن آشنایی با ظرفیتها و پروژههای کلان منطقه آزاد ماکو، از واحد نمونه روانذوب نیز دیدن کرد و بر اهمیت جایگاه ماکو در توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای همسایه و عضو اکو تأکید داشت.