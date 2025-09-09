به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ عراقچی در جریان این بازدید، ضمن آشنایی با ظرفیت‌ها و پروژه‌های کلان منطقه آزاد ماکو، از واحد نمونه روان‌ذوب نیز دیدن کرد و بر اهمیت جایگاه ماکو در توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای همسایه و عضو اکو تأکید داشت.

انتهای پیام/