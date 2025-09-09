خبرگزاری کار ایران
اهدای نشان اجلاس بین‌المللی نقش دیپلماسی در توسعه اقتصادی منطقه آزاد ماکو به وزیر امور خارجه

در جریان همایش ملی توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران که در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیمای تهران برگزار شد، حسین گروسی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، نشان ویژه اجلاس بین‌المللی نقش دیپلماسی در توسعه اقتصادی منطقه آزاد ماکو با حضور کشورهای عضو اکو را به وزرای امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی اهدا کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ در این مراسم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به اهمیت جایگاه دیپلماسی در توسعه اقتصادی مناطق آزاد، از تلاش‌های دستگاه‌های دیپلماسی و اقتصادی کشور در پشتیبانی از برنامه‌های توسعه‌ای ماکو قدردانی کرد.

حسین گروسی در سخنان خود ضمن تجلیل از تلاش‌های دکتر عباس عراقچی وزیر امور خارجه، در حمایت از ابتکارات بین‌المللی منطقه آزاد ماکو، این تقدیر را نشانه‌ای از قدردانی فعالان اقتصادی و جامعه مناطق آزاد از زحمات دیپلمات‌های کشور دانست و تأکید کرد: منطقه آزاد ماکو در مسیر تبدیل شدن به دروازه نوین همکاری‌های اقتصادی ایران با همسایگان و کشورهای عضو اکو گام برمی‌دارد و نقش دیپلماسی اقتصادی در تحقق این هدف بی‌بدیل است.

همچنین تندیس همایش بین المللی مناطق آزاد توسط وزرای امور خارجه و اقتصاد و داریی به حسین گروسی اهدا شد.

این همایش با حضور وزرای امور خارجه و اقتصاد و دارایی،‌ دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مدیران عامل مناطق آزاد کشور و جمعی از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برگزار شد و محوریت آن، معرفی توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد ایران و تقویت تعاملات اقتصادی در عرصه ملی و بین‌المللی بود.

