به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ در این مراسم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به اهمیت جایگاه دیپلماسی در توسعه اقتصادی مناطق آزاد، از تلاش‌های دستگاه‌های دیپلماسی و اقتصادی کشور در پشتیبانی از برنامه‌های توسعه‌ای ماکو قدردانی کرد.

حسین گروسی در سخنان خود ضمن تجلیل از تلاش‌های دکتر عباس عراقچی وزیر امور خارجه، در حمایت از ابتکارات بین‌المللی منطقه آزاد ماکو، این تقدیر را نشانه‌ای از قدردانی فعالان اقتصادی و جامعه مناطق آزاد از زحمات دیپلمات‌های کشور دانست و تأکید کرد: منطقه آزاد ماکو در مسیر تبدیل شدن به دروازه نوین همکاری‌های اقتصادی ایران با همسایگان و کشورهای عضو اکو گام برمی‌دارد و نقش دیپلماسی اقتصادی در تحقق این هدف بی‌بدیل است.

همچنین تندیس همایش بین المللی مناطق آزاد توسط وزرای امور خارجه و اقتصاد و داریی به حسین گروسی اهدا شد.

این همایش با حضور وزرای امور خارجه و اقتصاد و دارایی،‌ دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مدیران عامل مناطق آزاد کشور و جمعی از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برگزار شد و محوریت آن، معرفی توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد ایران و تقویت تعاملات اقتصادی در عرصه ملی و بین‌المللی بود.

