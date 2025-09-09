انتصاب سرپرست مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد
با حکم رضا مسرور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و باتوجه به محدودیت قانونی تصدی در دو شغل، حسین مرادی بهعنوان «سرپرست مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل» جایگزین محمدرضا محمدیوسفی در مرکز روابطعمومی این دبیرخانه منصوب شد.
به گزارش ایلنا، محمدیوسفی به دلیل هم زمانی مسئولیت خود در مدیریت امور مجلس و همچنین روابطعمومی دبیرخانه و بنابر محدودیتهای قانونی تصدی دو شغل، به عنوان مدیر امور مجلس به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
حسین مرادی، دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد اسلامی است و بیش از دو دهه فعالیت در حوزه رسانه و همچنین سابقه مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد قشم را در کارنامه کاری خود دارد.