به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، علی باستی، رئیس دانشگاه گیلان به همراه معاونین این دانشگاه با مصطفی طاعتی مقدم، دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این نشست، که عضو هیأت مدیره و مدیران فناوری اطلاعات و فرهنگی و گردشگری سازمان حضور داشتند، دو طرف با تأکید بر لزوم هم‌افزایی و تعامل سازنده میان دانشگاه و منطقه آزاد انزلی، زمینه‌های همکاری مشترک در حوزه‌های علمی، فناوری و سرمایه‌گذاری را مورد بررسی قرار دادند.

مصطفی طاعتی مقدم در این جلسه با اشاره به اهمیت پیوند میان دانشگاه و صنعت، منطقه آزاد انزلی را بستر مناسبی برای جذب و انتقال فناوری‌های نوین، گسترش تولید و صادرات، و توسعه زیرساخت‌های دانش‌بنیان دانست و افزود: «با استفاده از ظرفیت دانشگاه گیلان و مراکز علمی و تحقیقاتی، می‌توان در مسیر تحقق اهداف اسناد بالادستی و سند تحول دولت گام‌های مؤثری برداشت.»

علی باستی، رئیس دانشگاه گیلان نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از شکل‌گیری همکاری‌های راهبردی با سازمان منطقه آزاد انزلی، دانشگاه گیلان را آماده همکاری در قالب هاب فناوری، توسعه فعالیت‌های علمی و اقتصادی مشترک، و ارائه راهکارهای تخصصی برای ارتقای توانمندی‌های منطقه عنوان کرد.

در ادامه این نشست، مباحثی همچون بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی برای گسترش فعالیت‌های گردشگری و ایجاد برنامه‌های منسجم برای آینده روشن مناطق آزاد به عنوان محورهای اصلی همکاری مشترک مورد تأکید قرار گرفت.

انتهای پیام/