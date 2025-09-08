به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در پی نشست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با امام جمعه اهل سنت جزیره و اعضای شورای اسلامی هندورابی، مسائل و دغدغه‌های این جزیره را طرح و بررسی شد و با دستور محمد کبیری اسناد اعیانی خانه‌های بومیان هندورابی تا پایان مهرماه صادر می شود.

صدور این اسناد یکی از خواسته‌های اصلی بومیان هندورابی در سال‌های گذشته بوده که با دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش محقق خواهد شد.

نصب دکل مخابراتی هندورابی تا پایان شهریورماه ، تکمیل تجهیزات ارتباطی آن تا پایان آبان‌ماه و برقراری ارتباط فیبر نوری تا ۲۵ مهرماه به روستا و دکل‌های مخابراتی از دیگر دستورات کبیری به حوزه های مرتبط بود.

کبیری همچنین از واگذاری ۱۲ قطعه زمین به‌صورت ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (BOT) به بومیان هندورابی خبر داد.

وی با بیان این که عملیات اجرایی طرح مسکن بومیان کیش از ۲۰ آبان آغاز می شود تأکید کرد: ثبت‌نام متقاضیان مسکن بومیان در جزیره کیش از شهریور در سامانه مربوطه آغاز و شیوه‌نامه واگذاری ۳۰۰ واحد مسکونی به‌صورت "اجاره به شرط تملیک" تدوین و اجرا خواهد شد.

شیخ یعقوب شمس امام جمعه اهل سنت کیش نیز در این دیدار با قدردانی از اقدامات مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: نگاه توسعه‌ای و تصمیم‌های عملی محمد کبیری موجب امیدواری و رضایت بومیان شده است.

وی افزود: ایجاد مراکز بوم‌گردی و پذیرایی در مناطق بومی‌نشین باعث جذب گردشگران، رونق اقتصادی و ارتقای سطح معیشتی جامعه محلی شده و نشان‌دهنده پایبندی سازمان منطقه آزاد کیش به وعده‌های داده‌شده است.

گفتنی است جزیره هندورابی یکی از جزایر تحت مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش است که با طبیعت بکر، سواحل آرام و قابلیت‌های گردشگری، به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم توسعه اکو توریست منطقه شناخته می‌شود و جمعیت آن حدود ۱۴۰ نفر است.

