جایزه یک‌ میلیارد تومانی جشنواره تابستانه از میان دارندگان کارت کیشوندی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، جشنواره تابستانه جزیره کیش که هر ساله با مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، هنری و گردشگری برگزار می‌شود، در دوره جدید علاوه بر گردشگران، امکان حضور فعال کیشوندان را در قرعه‌کشی جوایز فراهم کرده است.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، جایزه‌ای ویژه به ارزش یک‌میلیارد تومان برای کیشوندان دارای کارت کیشوندی فعال در نظر گرفته شده است که برنده آن به قید قرعه در مراسم «روز کیش» معرفی خواهد شد.

انتهای پیام/