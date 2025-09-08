تحولی در آموزش و اشتغال منطقه آزاد ارس؛
ثبت نام نخستین دوره کاردانی علمی-کاربردی با تضمین اشتغال در منطقه آزاد ارس آغاز شد
در اقدامی نوآورانه و در راستای پیوند عمیق صنعت و دانشگاه، مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت دانشبنیان تارلا امیر (آتاویتا) تحت نظارت دانشگاه جامع علمی-کاربردی برای نخستین بار در منطقه آزاد ارس اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، این مرکز آموزشی با هدف مهارتآموزی و ایجاد اشتغال پایدار برای متقاضیان، دورههای خود را با تضمین اشتغال برگزار میکند که نقطه تمایز بارز این دورهها نسبت به سایر مراکز آموزشی است. این ابتکار عمل شرکت دانشبنیان تارلا امیر به عنوان یک مجموعه پیشرو در منطقه، الگویی موفق از همکاری بخش خصوصی و نظام آموزش عالی کشور است که عملاً مسیر را برای فارغالتحصیلان برای ورود به بازار کار هموار میسازد و میتواند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و مهارتافزایی نیروی انسانی ایفاء کند.
ویژگی ممتاز این دورهها ارائه تحصیل همراه با تضمین اشتغال است که آن را به یک فرصت استثنایی برای متقاضیان تبدیل کرده است. پذیرش در مقطع کاردانی و در سه رشته کاملاً کاربردی و منطبق با نیازهای صنعتی و کشاورزی منطقه شامل رشتههای گیاهپزشکی، مهندسی کشاورزی با گرایش باغبانی و مکانیک با گرایش تأسیسات صنعتی انجام خواهد شد.
متقاضیان میتوانند از ۱۷ شهریور ماه 1404 به سایت سنجش به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبتنام اقدام نمایند. همچنین داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرایط پذیرش و جزئیات رشتهها میتوانند به سایت دانشگاه جامع علمیکاربردی به نشانی www.uast.ac.ir مراجعه کنند.