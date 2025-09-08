جزئیات بسته جدید مشوقهای دانشبنیان ارس ابلاغ شد
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس از تصویب و ابلاغ بسته حمایتی جدید برای جذب شرکتهای دانشبنیان خبر داد و گفت: این بسته، منطقه آزاد ارس را به یکی از جذابترین مقاصد برای فعالان حوزه فناوری و خلاق کشور تبدیل خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، ابراهیم جلیلی با اعلام تصویب شیوهنامه اعطای مشوق به شرکتهای دانشبنیان، فناور و خلاق توسط هیات مدیره این سازمان، جزئیات کامل این طرح حمایتی را تشریح کرد.
جلیلی با تأکید بر نقش راهبردی مناطق آزاد گفت: با توجه به اهمیت اقتصاد دانشبنیان در فرایند رشد و توسعه کشور و وظیفه ما در افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانشبنیان، این شیوهنامه را به عنوان نقشه راه خود برای جذب بهترین استعدادها تصویب کردیم. هدف ما این است که منطقه آزاد ارس به پیشران انتقال فناوریهای پیشرفته تبدیل شود.
وی در خصوص اهداف این طرح افزود: هدف نهایی ما از ارائه این مشوقها تنها جذب شرکت نیست؛ بلکه ارتقای جایگاه منطقه آزاد ارس در اقتصاد دانشبنیان، توانمندسازی دانشآموختگان منطقه برای ورود به فضای کسبوکار و ایجاد زمینه برای بکارگیری هرچه بیشتر توانمندیهای دانشگاه ها و واحدهای پژوهشی است. ما میخواهیم بنگاههای اقتصادی را تشویق کنیم تا از یافتههای پژوهشی برای حرکت به سمت تولید دانشبنیان استفاده کنند.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس سپس به تشریح جزئیات ملموس این بسته پرداخت و گفت: برای شرکتهای دانشبنیان نوآور و فناور ۳۰ درصد و برای شرکتهای نوپا ۲۰ درصد در قیمت خرید زمین تخفیف در نظر گرفتهایم. وی در مورد نحوه پرداخت نیز توضیح داد:برای کاهش فشار مالی در ابتدای کار، دریافت حداکثر ۱۰ درصد مبلغ زمین به صورت پیشپرداخت کافی است و مابقی پس از یک سال تنفس طی اقساط ۳۶ ماهه قابل پرداخت خواهد بود.
جلیلی به حمایت از هزینههای جاری نیز اشاره کرد و افزود: همچنینبرای کاهش هزینه استقرار، ۵۰ درصد تخفیف در هزینه سالنهای استیجاری سازمان به مدت ۳۶ ماه و اختصاص دفتر کار رایگان در مرکز رشد به مدت ۱۸ ماه برای این شرکت ها در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به حمایت از توسعه بازار این شرکتها گفت: برای کمک به آنها در بازاریابی و صادرات، کمک هزینه ۳۰ الی ۵۰ درصدی جهت اجاره غرفه در نمایشگاههای مرتبط داخلی و خارجی اختصاص مییابد.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس در پایان با اشاره به تسهیل فرآیندهای اداری و مالی تصریح کرد: این شرکت ها از تخفیف ۵۰ درصدی در پرداخت هزینهها و عوارض مربوط به ثبت شرکت، صدور یا تمدید مجوزهای فعالیت و بهرهبرداری، ورود ماشینآلات، تجهیزات و مواد اولیه خارجی برخوردار خواهند شد. همچنین برای حمایت بیشتر، این شرکتها به مدت دو سال از پرداخت عوارض مربوط به تمدید مجوز فعالیت اقتصادی معاف می باشند.