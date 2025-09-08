خبرگزاری کار ایران
اروند میزبان نخستین تجربه فراملی انس با قرآن بانوان ایران و عراق
نخستین محفل انس با قرآن ویژه بانوان ایران و عراق با حضور گسترده قاریان و حافظان برجسته دو کشور در منطقه آزاد اروند برگزار شد؛ رویدادی که به تعبیر مسئولان فرهنگی، نقطه عطفی در مسیر گسترش تعاملات قرآنی و تقویت همبستگی‌های فرهنگی ـ دینی میان دو ملت همسایه محسوب می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این محفل معنوی با حضور ۱۲۰ بانوی حافظ و قاری قرآن کریم ـ شامل ۶۵ نفر از عراق و ۵۵ نفر از ایران ـ در فضایی صمیمی و روحانی برگزار شد.

جبار سالم‌پور، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند در حاشیه این برنامه با تأکید بر اهمیت رویدادهای مشترک قرآنی گفت: منطقه آزاد اروند با توجه به موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد خود در مرز ایران و عراق و برخورداری از پیشینه فرهنگی مشترک، بستر ارزشمندی برای توسعه تعاملات دینی و قرآنی میان دو کشور است.

در این آیین، که با تلاوت آیاتی روح‌نواز از کلام وحی و اجرای برنامه‌های متنوع معنوی همراه بود، بانوان قاری و حافظ دو کشور ضمن تبادل تجربیات قرآنی، فضایی وحدت‌آفرین و الهام‌بخش رقم زدند.

حضور دکتر امل محمد، رئیس دانشکده تربیت مدرس دانشگاه بصره، بر غنای این محفل افزود؛ او در سخنان خود با تأکید بر نقش زنان در تعمیق فرهنگ قرآنی، گسترش همگرایی علمی و فرهنگی میان ایران و عراق را ضرورتی راهبردی دانست.

برگزاری این محفل، که نخستین تجربه قرآنی مشترک بانوان در سطح ملی و فراملی در اروند محسوب می‌شود، گامی نو در جهت تقویت دیپلماسی فرهنگی و تأکید بر جایگاه محوری قرآن در پیوندهای انسانی و اجتماعی ملت‌های مسلمان ارزیابی می‌شود.

 

