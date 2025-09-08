خیز بخش خصوصی برای تحول گردشگری؛ اروند به قطب دریایی و سلامت جنوب بدل میشود
بخش خصوصی ایران با طرحی جامع به میدان آمده تا نقشه گردشگری کشور را متحول کند؛ در این میان، منطقه آزاد اروند به عنوان هاب تازه گردشگری دریایی، سلامت و تجاری در جنوب خلیج فارس معرفی شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران برنامهای را رونمایی کرده که هدف آن، فعالسازی ظرفیتهای بکر سواحل جنوبی و جذب سرمایهگذاران و گردشگران بینالمللی است.
چشمانداز اروند
مصطفی موسوی، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران، توانمندسازی بخش خصوصی را محور اصلی این تحول دانست و گفت: «چشمانداز ما تبدیل اروند به یک مقصد بیرقیب منطقهای است.»
سه راهبرد کلیدی این برنامه عبارتند از:
توسعه زیرساختهای استاندارد گردشگری،
طراحی بستههای ترکیبی شامل تفریحات دریایی، خرید و خدمات درمانی،
تعریف پروژههای مشترک با بصره و کویت.
یکی از اهداف ویژه این طرح، جذب بخشی از بازار دو میلیون نفری گردشگران سلامت از عراق و کویت عنوان شده است.
نگاه ملی و فراتر از جنوب
این برنامه تنها به اروند محدود نمیشود؛ توسعه گردشگری روستایی و بومگردی در مناطق کمتر برخوردار نیز بخشی از اهداف کلیدی آن است تا با ایجاد اشتغال پایدار، از مهاجرت به کلانشهرها جلوگیری شود.
چالشها و راهکارها
با وجود ظرفیتها، چالشهایی همچون بیثباتی قوانین و ضعف زیرساختهای حملونقل مطرح است. کمیسیون گردشگری برای عبور از این موانع، راهکارهایی مانند ثبات مقررات، نوآوریهای مالی، دیپلماسی اقتصادی و بهرهگیری از فناوریهای نوین گردشگری را پیشنهاد کرده است.
سنجش موفقیت
سهم بیشتر گردشگری در تولید ناخالص داخلی و ارتقای جایگاه ایران در بازار رقابتی منطقه، مهمترین شاخصهای سنجش این برنامه خواهند بود.