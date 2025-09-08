به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران برنامه‌ای را رونمایی کرده که هدف آن، فعال‌سازی ظرفیت‌های بکر سواحل جنوبی و جذب سرمایه‌گذاران و گردشگران بین‌المللی است.

چشم‌انداز اروند

مصطفی موسوی، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران، توانمندسازی بخش خصوصی را محور اصلی این تحول دانست و گفت: «چشم‌انداز ما تبدیل اروند به یک مقصد بی‌رقیب منطقه‌ای است.»

سه راهبرد کلیدی این برنامه عبارتند از:

توسعه زیرساخت‌های استاندارد گردشگری،

طراحی بسته‌های ترکیبی شامل تفریحات دریایی، خرید و خدمات درمانی،

تعریف پروژه‌های مشترک با بصره و کویت.

یکی از اهداف ویژه این طرح، جذب بخشی از بازار دو میلیون نفری گردشگران سلامت از عراق و کویت عنوان شده است.

نگاه ملی و فراتر از جنوب

این برنامه تنها به اروند محدود نمی‌شود؛ توسعه گردشگری روستایی و بوم‌گردی در مناطق کمتر برخوردار نیز بخشی از اهداف کلیدی آن است تا با ایجاد اشتغال پایدار، از مهاجرت به کلان‌شهرها جلوگیری شود.

چالش‌ها و راهکارها

با وجود ظرفیت‌ها، چالش‌هایی همچون بی‌ثباتی قوانین و ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل مطرح است. کمیسیون گردشگری برای عبور از این موانع، راهکارهایی مانند ثبات مقررات، نوآوری‌های مالی، دیپلماسی اقتصادی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین گردشگری را پیشنهاد کرده است.

سنجش موفقیت

سهم بیشتر گردشگری در تولید ناخالص داخلی و ارتقای جایگاه ایران در بازار رقابتی منطقه، مهم‌ترین شاخص‌های سنجش این برنامه خواهند بود.