اروند فرصتهای سرمایهگذاری خود را در تهران به نمایش گذاشت
سازمان منطقه آزاد اروند در «همایش ملی و نمایشگاه توانمندیها و فرصتهای سرمایهگذاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور» که ۱۵ شهریورماه در مرکز همایشهای بینالمللی صداوسیما برگزار شد، شرکت کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند؛ در این رویداد ملی که با حضور مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و جمعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور برگزار شد، توانمندیها و ظرفیتهای سرمایهگذاری منطقه آزاد اروند معرفی و در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، دکتر مصطفی خانزادی، به همراه جمعی از مدیران اقتصادی در غرفه سازمان حضور داشتند و ضمن ارائه توضیحات، پاسخگوی پرسشهای سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی بودند.
سازمان منطقه آزاد اروند در این نمایشگاه، فرصتهای موجود در حوزههای اقتصادی، صنعتی، تجاری و خدماتی منطقه را به شکل شفاف و عملیاتی ارائه کرد تا زمینه آشنایی و همکاری بیشتر فعالان اقتصادی با ظرفیتهای اروند فراهم شود.