به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند؛ در این رویداد ملی که با حضور مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و جمعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور برگزار شد، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری منطقه آزاد اروند معرفی و در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، دکتر مصطفی خانزادی، به همراه جمعی از مدیران اقتصادی در غرفه سازمان حضور داشتند و ضمن ارائه توضیحات، پاسخگوی پرسش‌های سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بودند.

سازمان منطقه آزاد اروند در این نمایشگاه، فرصت‌های موجود در حوزه‌های اقتصادی، صنعتی، تجاری و خدماتی منطقه را به شکل شفاف و عملیاتی ارائه کرد تا زمینه آشنایی و همکاری بیشتر فعالان اقتصادی با ظرفیت‌های اروند فراهم شود.