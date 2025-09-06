برنامهریزی محیطزیستی برای توسعه پایدار جزیره کیش
محمد کبیری و شینا انصاری درنشستی مشترک راهکارهای معرفی جزیره کیش بهعنوان پایلوت "شهر محیطزیستی" کشور را بررسی کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، در این نشست صمیمانه که با محوریت توسعه پایدار و ارتقای شاخصهای زیست محیطی برگزار شد؛ طرفین بر لزوم همکاریهای دوجانبه در حوزههای کلیدی محیطزیست و بهره گیری از ظرفیتهای جزیره کیش بهعنوان الگویی ملی تأکید کردند.
محمدکبیری در این نشست ضمن قدردانی از رویکرد تحولی سازمان حفاظت محیط زیست، جایگاه کیش را بهعنوان نگین خلیج فارس و نمونه موفق تعامل سازنده میان بخش خصوصی و دولت برجسته دانست و گفت: ما محیط زیست را یک مزیت اقتصادی و گردشگری میدانیم. بر همین اساس، ایجاد نظام تشویقی برای احداث ساختمانهای سبز در پروژههای جدید را در دستور کار قرار دادهایم.
وی با اشاره به برخی از برنامههای سازمان منطقه آزاد کیش افزود: ساخت نیروگاه خورشیدی در زمینی به مساحت ۱۵۰ هکتار، پیگیری طرح برج خورشیدی، کاهش تولید کربن، توسعه ناوگان خودروهای هیبریدی و برقی، مدیریت پسماند با رویکرد صفر پسماند و لایروبی بندر کیش با کمترین آسیب زیستمحیطی از جمله اقدامات پیشبینیشده در مسیر توسعه پایدار است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تأکید بر محدودیت منابع مالی دولتی در اجرای طرحهای محیط زیستی خاطرنشان کرد: برای تحقق اهداف، باید برنامهها را بهصورت مشارکتی با سازمان حفاظت محیطزیست و معاونت علمی ریاست جمهوری پیش ببریم. در همین راستا، طرح تفکیک پسماند از مبدأ و خروج پسماند از جزیره تا اسفندماه امسال اجرایی خواهد شد و پیشنهاد مدیریت پسماند در پس کرانه نیز در حال بررسی است.
در ادامه رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به تجربه موفق شهر "سبز و پسماند صفر" در ابوظبی اظهار داشت: در جلسه دولت پیشنهاد دادم که یکی از شهرهای کشور رویکرد شهر سبز را اتخاذ کند که با پیشنهاد معاون اجرایی رئیس جمهور، جزیره کیش بهعنوان پایلوت این طرح معرفی شد.
به گفته شینا انصاری، جزیره کیش ظرفیت آن را دارد که الگوی ملی در حوزه گردشگری پایدار و مدیریت محیط زیست باشد.
وی آمادگی سازمان حفاظت محیطزیست برای همکاری مشترک با سازمان منطقه آزاد کیش در تدوین برنامه جامع استقرار ضوابط گردشگری پایدار، شاخصهای ساختمان سبز و مدیریت هوشمند پسماند را اعلام کرد و افزود: تجربه شهرهای موفق دنیا در این زمینه نشان میدهد که هدف ما باید اجرای پروژهای بلندمدت و پایدار و نه صرفاً یک اقدام نمایشی باشد.