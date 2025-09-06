پیروزی استقلال تهران مقابل منتخب کیش در دیداری دوستانه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، با تاکید ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال تمرینات و مسابقات تدارکاتی این تیم در اردوی جزیره کیش پشت درهای بسته برگزار شد تا بازیکنان در شرایطی کاملاً حرفه‌ای و متمرکز آماده دیدارهای حساس پیش‌رو شوند.

باشگاه استقلال با توجه به حضور در رقابت‌های آسیایی و رویارویی با تیم‌های حوزه خلیج فارس، جزیره کیش را به‌ دلیل امکانات مناسب وتشابه آب وهوایی به عنوان محل برگزاری اردوی تدارکاتی خود انتخاب کرد.

اردوی آبی‌پوشان در کیش، شامل تمرینات توپی در زمین‌های استاندارد مجموعه المپیک و ریکاوری حرفه‌ای بود و کادر فنی این تیم از شرایط اردوی جزیره کیش ابراز رضایت کامل داشتند.