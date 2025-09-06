خبرگزاری کار ایران
افتتاح سومین دفتر خدمات هوشمند مناطق آزاد کشور درکیش
سومین دفتر خدمات هوشمند مناطق آزاد کشور در جزیره کیش افتتاح شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دراین مراسم که با حضور رئیس سازمان اطلاعات فراجا، دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد سومین دفتر خدمات هوشمند مناطق آزاد کشور برای ارائه خدمات مالی به گردشگران خارجی در جزیره کیش افتتاح شد.

براساس این طرح که در راستای توسعه خدمات گردشگری برمحور اقتصاد دیجیتال اجرایی شد، گردشگران خارجی پس از ورود به جزیره کیش در ترمینال فرودگاه با دریافت این کارت از خدمات بانکی شتاب برخوردار می شوند و این کارت ها براساس ضوابط بانک مرکزی کشور از طریق صرافی ها قابل شارژ هستند.

گفتنی است در ادامه این مراسم سردار رضایی با هدف تسهیل فرآیندهای مربوط به ورود گردشگران خارجی به جزیره کیش از بخش های مختلف ترمینال پروازهای خارجی فرودگاه کیش بازدید کرد.

 

