امکانات ورزشی کیش درسطح کشورهای خارجی است

سرپرست تیم فوتبال استقلال با تقدیر از حمایت‌های سازمان منطقه آزاد گفت: جزیره کیش از زیرساخت‌های ورزشی بسیار خوبی برخوردار است و می‌تواند جایگزین اردوهای خارجی شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، بیژن طاهری در حاشیه اردوی آماده‌سازی تیم استقلال در این جزیره گفت: کیش از زیرساخت‌ها و امکانات بسیار خوبی برخوردار است و قابلیت برگزاری اردوهای ورزشی در سطح بین‌المللی را دارد.

سرپرست تیم فوتبال استقلال افزود: ما پیش‌تر نیز در کیش اردو داشته‌ایم و می‌دانستیم امکانات آن بسیار مطلوب است. شرایط در نیمه دوم سال برای برگزاری تمرینات تیم‌ها فوق‌العاده است و می‌تواند مانع خروج ارز از کشور شود. به همین دلیل توصیه می‌کنم تیم‌ها به جای سفر به به کشورهای دیگر، از ظرفیت‌های جزیره کیش استفاده کنند.

وی با قدردانی از حمایت‌های سازمان منطقه آزاد کیش تصریح کرد: امکانات موجود در این جزیره چیزی از کمپ‌ها و ورزشگاه‌های بین‌المللی کم ندارد، بلکه در برخی موارد برتری هم دارد. یکی از دلایل انتخاب کیش برای برگزاری این اردو، شباهت شرایط آب‌وهوایی آن با دبی بود، چرا که استقلال در ادامه باید به مصاف الوصل امارات برود.

سرپرست استقلال ادامه داد: تیم‌هایی که در کشورهای حاشیه خلیج فارس مسابقه دارند نیز می‌توانند برای برگزاری اردو به کیش بیایند. این جزیره با توجه به شرایط خاص خود، فرصت‌های مناسبی برای آماده‌سازی در اختیار تیم‌ها قرار می‌دهد.

وی تأکید کرد: خوشبختانه هر تیمی که تاکنون به کیش آمده، پس از آن روندی صعودی را تجربه کرده است. امیدوارم استقلال هم پس از این اردو در لیگ و رقابت‌های آسیایی نتایج درخشانی کسب کند.

 

