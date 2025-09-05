صفوف متحد نماز، الگویی برای انسجام اجتماعی و سیاسی مسلمانان
امام جمعه اهل سنت کیش در جشن گرامیداشت هفته وحدت تأکید کرد: رمز پیروزی ملتها در اتحاد و همدلی است و مسلمانان باید با تکیه بر مشترکات، وحدت را از شعار به عمل برسانند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، مراسم جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و گرامیداشت هفته وحدت شامگاه پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۴ با حضور مسئولان و جمعی از بومیان در مسجد جامع نور جزیره کیش برگزار شد.
شیخ یعقوب شمس، امام جمعه اهل سنت جزیره کیش، در این مراسم ضمن تبریک این ایام گفت: اسلام ناب محمدی (ص) دینی اجتماعی و بر پایه برادری و برابری انسانهاست و پیامبر اکرم (ص) پیامآور رحمت، اخلاق و صلح بود.
وی با تأکید بر اینکه درایت امام خمینی (ره) در ایجاد وحدت و همدلی نقشی اساسی در پیروزی انقلاب اسلامی داشت، افزود: ملت ایران در جنگ تحمیلی نیز با تکیه بر همین وحدت و همدلی پیروز شد. امروز نیز تنها رمز پیروزی هر ملتی اتحاد و همبستگی است.
شمس خاطرنشان کرد: دشمنان اسلام از جمله رژیم صهیونیستی همواره بهدنبال ایجاد اختلاف میان مسلمانان بودهاند؛ همانگونه که در حملات اخیر غزه تلاش کردند تفرقه بیفکنند، اما با درایت ملتها این توطئهها نقش بر آب شد.
وی تأکید کرد: اگر میخواهیم ایرانی آباد و سرافراز داشته باشیم بایدبا وحدت و همدلی در کنار هم باشیم. مسلمانان بیش از آنکه عوامل تفرقه داشته باشند، اشتراکات دارند؛ قرآن، پیامبر و قبله ما یکی است و اینها بنیان وحدت اسلامی است.
امام جمعه اهل سنت کیش افزود: در مسائل فرعی هر مذهبی ممکن است تفاوتهایی وجود داشته باشد، اما نباید خود را سرگرم این جزئیات کنیم. اصل آن است که مسلمانان برادر یکدیگرند و اگر یکی گرفتار شود، وظیفه همه مسلمانان است که به یاری او بشتابند.
وی همچنین تصریح کرد: همانطور که در نماز صفوفی منظم و بههمپیوسته شکل میگیرد، در زندگی اجتماعی و سیاسی نیز باید در کنار هم باشیم. این همان نقشه راه امت اسلامی است که پیامبر اکرم (ص) ترسیم کردهاند.
شمس در پایان گفت: وحدت اگر تنها در گفتار باقی بماند ثمری نخواهد داشت. این وحدت باید در عمل محقق شود تا بتواند قدرتآفرین باشد و جامعه اسلامی را در برابر دشمنان مقاوم سازد.