کیش الگوی ارزشمند وحدت و همگرایی شیعه و اهل سنت است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و گرامیداشت هفته وحدت روز پنج‌شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۴ با حضور دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، جمعی از مسئولان و بومیان در مسجد جامع نور برگزار شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این مراسم ضمن تبریک هفته وحدت گفت: پیامبر اسلام (ص) پیامبر رحمت، اخلاق و اخلاق‌مداری بود که اسلام را به عنوان دینی اجتماعی معرفی کرد؛ اسلامی که حفظ هویت جامعه اسلامی را در گرو اجتماعات وحدت‌بخش می‌داند.

وی افزود: دین اسلام دینی اجتماعی و دیگرخواه است که اصل برادری و برابری را دنبال می‌کند. هیچ‌کس بر دیگری برتری ندارد و همه انسان‌ها از حقوق برابر برخوردارند. این مهم‌ترین پیام پیامبر صلح و دوستی است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به ویژگی‌های این جزیره بیان کرد: یکی از بزرگ‌ترین نعمت‌های کیش، حضور هم‌زمان جامعه شیعه و اهل سنت و تلاش آنان در کنار یکدیگر برای پیشرفت جزیره و کشور است.

وی تصریح کرد: جزیره کیش الگوی ارزشمندی از همگرایی و وحدت برای رشد و توسعه است.

کبیری در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از شیخ یعقوب شمس، امام جمعه اهل سنت جزیره کیش گفت: برخی افراد در جزیره کیش ستون توسعه و معتمد مردم ومسئولین هستند شیخ یعقوب شمس یکی از این افراد ارزشمند در دل جزیره کیش است و در کنار پیگیری مباحث فقهی، همواره در حوزه احقاق حقوق بومیان مطالبه‌گر بوده‌ و برای رفع مشکلات بومیان کیش تلاش های زیادی انجام داده است.

وی همچنین به موضوع مسکن بومیان اشاره کرد و گفت: فراخوان این طرح به‌زودی منتشر خواهد شد و هدف از اجرای آن حمایت از جامعه بومی جزیره است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در پایان تأکید کرد: بومیان صاحبان اصلی کیش هستند و همواره با حسن نیت، خلوص و صبوری خود در مسیر توسعه جزیره گام برداشته‌اند. وحدتی که امروز در کیش جریان دارد نعمتی الهی است که باید از آن صیانت شود.