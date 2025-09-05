خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیستم شهریور ماه؛ آخرین فرصت برای خروج خودروهای آمریکایی و حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی

بیستم شهریور ماه؛ آخرین فرصت برای خروج خودروهای آمریکایی و حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی
کد خبر : 1682628
لینک کوتاه کپی شد.

براساس مکاتبه پلیس راهور کیش مالکان خودروهای آمریکایی و یا حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی تا ۲۰ شهریور ماه برای خروج موقت فرصت دارند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، براساس اطلاعیه پلیس راهور کیش مالکان خودروهای آمریکایی و یا حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ مهلت دارند برای خروج خودروهای خود  تحت رویه پلاک خروج موقت از جزیره کیش اقدام کنند.
پس از این تاریخ، امکان ارائه هیچ گونه خدماتی برای این خودروها وجود ندارد.
چنانچه مالک خودرو  به موقع نسبت به انجام امور اداری اقدام نکند، هرگونه مسئولیت و عواقب ناشی از این تعلل بر عهده مالک خواهد بود و پلیس یا نهاد های مربوطه هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ندارند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی