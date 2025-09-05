بیستم شهریور ماه؛ آخرین فرصت برای خروج خودروهای آمریکایی و حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، براساس اطلاعیه پلیس راهور کیش مالکان خودروهای آمریکایی و یا حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ مهلت دارند برای خروج خودروهای خود تحت رویه پلاک خروج موقت از جزیره کیش اقدام کنند.

پس از این تاریخ، امکان ارائه هیچ گونه خدماتی برای این خودروها وجود ندارد.

چنانچه مالک خودرو به موقع نسبت به انجام امور اداری اقدام نکند، هرگونه مسئولیت و عواقب ناشی از این تعلل بر عهده مالک خواهد بود و پلیس یا نهاد های مربوطه هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ندارند.