در شرایطی که رئیس‌جمهور در سفر اخیر خود به چین بر ضرورت اتصال کامل شبکه‌های ریلی کشور و پیوند آن با مسیرهای بین‌المللی تأکید کرد، حسین گروسی،رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در گفتگویی، از اهمیت آغاز سریع خط ریلی تبریز–چشمه ثریا و نقش ماکو در اتصال بی‌وقفه چین به اروپا گفت.

سؤال:با توجه به سخنان اخیر رئیس‌جمهور در سفر به چین مبنی بر تلاش برای اتصال همه مسیرهای کشور از طریق راه‌آهن، این موضوع چه اهمیتی برای منطقه آزاد ماکو و به‌ویژه پروژه خط ریلی تبریز به چشمه ثریا دارد؟

پاسخ: همان‌طور که رئیس‌جمهور محترم، در سفر به چین تأکید کردند، راه‌آهن نه تنها یک ابزار حمل‌ونقل، بلکه شاهراه توسعه و عدالت اقتصادی برای ایران است.

وقتی ایشان در قطار سریع‌السیر چین گفتند «تلاش می‌کنیم کل مسیرهای کشور را با راه‌آهن به هم وصل کنیم»، در واقع به یکی از بنیادی‌ترین زیرساخت‌های آینده کشور اشاره کردند.برای منطقه آزاد ماکو، این موضوع اهمیت مضاعفی دارد.

پروژه خط ریلی تبریز – چشمه ثریا حلقه مفقوده‌ای است که تکمیل آن، ایران را به شاهراه اصلی اتصال چین به اروپا از طریق یک مسیر ریلی یکپارچه و بدون توقف تبدیل می‌کند.

امروز در دنیا، سرعت، امنیت و هزینه پایین حمل‌ونقل ریلی، عامل اصلی جذب سرمایه‌گذاری و تجارت بین‌المللی است و ماکو دقیقاً در قلب این کریدور قرار دارد.

سؤال: این اتصال چه مزیت‌هایی نسبت به مسیرهای جایگزین، از جمله زنگزور، دارد؟

پاسخ: تفاوت بسیار روشن است. مسیر ایران یکپارچه، کاملاً ریلی و بدون توقف است؛ اما زنگزور یک کریدور ترکیبی است که به ناچار نیازمند حمل‌ونقل دریایی در خزر با اسکله‌های رورو خواهد بود؛ یعنی افزایش زمان، افزایش هزینه و کاهش جذابیت برای صاحبان کالا. سرمایه‌گذاران و فعالان لجستیک به‌دنبال ساده‌ترین و کوتاه‌ترین مسیر هستند و آن مسیر بدون تردید از ایران می‌گذرد.

سؤال: منطقه آزاد ماکو چه جایگاهی در این شبکه ایفا می‌کند؟

پاسخ: ماکو «دروازه ایران به اروپا»ست. اینجا جایی است که خط ریلی چین می‌تواند بدون توقف به اروپا متصل شود. با تکمیل پروژه‌های زیربنایی از جمله مرکز لجستیک ۱۸۲۰ هکتاری که ۷۰ درصد آن آماده بهره‌برداری است،

شهرک انرژی ۱۵۰۰ مگاواتی و قطب دیتاسنتر شمال‌غرب، ماکو نه‌تنها نقطه ترانزیتی بلکه یک هاب سرمایه‌گذاری و تولید صادرات‌محور خواهد بود.از طرفی نباید فراموش کرد که حجم مبادلات چین با اروپا بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار است.

اگر تنها ۱۰ درصد از این میزان از مسیر ایران و به‌ویژه منطقه آزاد ماکو عبور کند، رقمی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار عاید کشور خواهد شد.

این فرصت استثنایی است که می‌تواند اقتصاد ملی را متحول کند و ماکو را به مرکز مبادلات شرق آسیا و اروپا بدل سازد.

همچنین تصویب طرح جامع منطقه آزاد ماکو بعد از ۱۲ سال، اجرای ده‌ها پروژه عمرانی و جذب ده‌ها هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش‌های انرژی، گردشگری، کشاورزی مدرن و حمل‌ونقل، همه نشان می‌دهد که ما در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای ایفای نقشی جهانی در شبکه ترانزیتی هستیم.

پاسخ : تسریع در آغاز به‌کار خط ریلی تبریز – چشمه ثریا، نه تنها یک پروژه منطقه‌ای، بلکه یک مطالبه ملی است.

این خط، ایران را به مهم‌ترین مسیر ریلی جهان یعنی چین–اروپا پیوند می‌دهد و منطقه آزاد ماکو را به یکی از قطب‌های استراتژیک تجارت جهانی تبدیل می‌سازد.

