سرمایهگذاری در گردشگری جنوب غرب؛
اروند آماده همکاری
سازمان منطقه آزاد اروند با هدف تقویت جایگاه آبادان و خرمشهر در نقشه گردشگری کشور و بهرهگیری از ظرفیتهای ویژه طبیعی، تاریخی و فرهنگی این دو شهر، از سرمایهگذاران و فعالان حوزه گردشگری برای همکاری و ارائه طرحهای نوآورانه دعوت به عمل آورد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، این سازمان اعلام کرد آمادگی دارد طرحها و برنامههای پیشنهادی سرمایهگذاران را در زمینههای مختلف گردشگری بررسی کرده و در صورت تأیید، اقدامات لازم از جمله امکانسنجی، صدور مجوزها، رفع موانع اجرایی و ارائه مشوقهای حمایتی را در دستور کار قرار دهد.
در این اطلاعیه تصریح شده است: «سازمان منطقه آزاد اروند در تمامی مراحل اجرای پروژههای گردشگری، همکار و پشتیبان سرمایهگذاران خواهد بود و تلاش میکند با ایجاد بسترهای مناسب، شرایطی پایدار برای حضور فعال بخش خصوصی در این حوزه فراهم سازد.»
علاقهمندان میتوانند برای ارائه ایدهها و دریافت اطلاعات تکمیلی به نشانی خوزستان – اتوبان آبادان–خرمشهر – ساختمان سازمان منطقه آزاد اروند مراجعه کنند یا از طریق شمارههای ۰۶۱–۵۳۵۶۴۴۷۱، ۵۳۵۶۴۴۹۲ و ۵۳۵۶۴۴۹۱ تماس بگیرند. همچنین پست الکترونیک info@ArvandFreeZone.com برای دریافت طرحها و مکاتبات رسمی اختصاص یافته است. این فراخوان با محوریت مدیریت توسعه گردشگری و میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد اروند منتشر شده و بخشی از برنامه جامع این سازمان برای جذب سرمایهگذاریهای جدید در حوزه گردشگری منطقه به شمار میرود.