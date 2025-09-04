پیروزی تیم فوتبال کارکنان سازمان منطقه آزاد اروند برابر پالایش نفت آبادان
تیم فوتبال کارکنان سازمان منطقه آزاد اروند در دیداری دوستانه توانست تیم لیگ سومی پالایش نفت آبادان را با نتیجه ۳ بر ۱ شکست دهد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، این مسابقه چهارشنبه شب ساعت ۲۱ در ورزشگاه ۱۷ شهریور آبادان برگزار شد و نخستین بازی رسمی دوستانه تیم فوتبال سازمان منطقه آزاد اروند به شمار میرفت. تیم تحت هدایت یاسر بهمنی، که هم نقش سرمربی و هم کاپیتان تیم را بر عهده داشت، قرار داشت.
ترکیب ابتدایی تیم منطقه آزاد اروند شامل محمد علفچشم، حسن مرزوقی، مهدی فیاضی، حسین آلناصر، مجتبی مقتدایی، رشید دریس، رحمان عبادی، یاسر بهمنی، حامد بخنوه، علی نصاری و وحید نصاری بود. همچنین جواد پورمند، علی علیزاده و عارف دریس به عنوان بازیکنان جانشین و حامد قانع، عباس اهوازی، عباس نبیزاده و سید سعید علویان به عنوان ذخیرهها تیم را همراهی کردند.
گلهای تیم سازمان منطقه آزاد اروند توسط علی نصاری، عارف دریس و رشید دریس به ثمر رسید. این در حالی بود که تیم پالایش نفت آبادان نیمه نخست را با ترکیب جوان خود آغاز کرد و در نیمه دوم بازیکنان اصلی را وارد میدان نمود، اما در نهایت مغلوب بازی هماهنگ و پرانرژی تیم منطقه آزاد اروند شد.