خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رونمایی از منشور شفافیت و سلامت اداری در منطقه آزاد اروند

رونمایی از منشور شفافیت و سلامت اداری در منطقه آزاد اروند
کد خبر : 1682582
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان منطقه آزاد اروند با هدف ارتقای سلامت اداری، شفافیت و افزایش کارآمدی، از منشور جدید خود برای بهبود فرآیندها و تقویت اعتماد عمومی رونمایی کرد. این سند در چارچوب بیانیه گام دوم انقلاب و با تکیه بر مشارکت عمومی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ظرفیت نیروهای بومی و جوان تدوین شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، بر اساس این منشور، سازمان متعهد است گزارش‌های مالی و قراردادهای مهم را منتشر کند، اطلاعات بودجه‌ای و مجوزهای اقتصادی را در دسترس عموم قرار دهد، خدمات خود را به‌طور گسترده الکترونیکی ارائه کند و فرآیندهای اداری را با هدف کاهش بروکراسی بازطراحی نماید.

همچنین تشکیل شورای مشورتی با حضور بخش خصوصی و رسانه‌ها و راه‌اندازی سامانه مردمی برای دریافت گزارش تخلفات در این برنامه پیش‌بینی شده است.

مراسم رونمایی از منشور در حاشیه آیین تکریم و معارفه مدیرکل حراست سازمان برگزار شد و با حضور مدیرعامل سازمان، معاونین و مدیران، و جمعی از مسئولان حراست کل کشور و استان خوزستان همراه بود. مسئولان در این مراسم تأکید کردند که اجرای منشور اقدامی مقطعی نیست و روند آن به‌طور منظم پایش و گزارش‌دهی خواهد شد.

انتظار می‌رود اجرای این منشور ضمن تقویت سلامت اداری و شفافیت، محیط کسب‌وکار منطقه آزاد اروند را شفاف‌تر و قابل‌اتکاتر کرده و زمینه اعتماد بیشتر فعالان اقتصادی و شهروندان را فراهم سازد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی