رونمایی از منشور شفافیت و سلامت اداری در منطقه آزاد اروند
سازمان منطقه آزاد اروند با هدف ارتقای سلامت اداری، شفافیت و افزایش کارآمدی، از منشور جدید خود برای بهبود فرآیندها و تقویت اعتماد عمومی رونمایی کرد. این سند در چارچوب بیانیه گام دوم انقلاب و با تکیه بر مشارکت عمومی، بهرهگیری از فناوریهای نوین و ظرفیت نیروهای بومی و جوان تدوین شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، بر اساس این منشور، سازمان متعهد است گزارشهای مالی و قراردادهای مهم را منتشر کند، اطلاعات بودجهای و مجوزهای اقتصادی را در دسترس عموم قرار دهد، خدمات خود را بهطور گسترده الکترونیکی ارائه کند و فرآیندهای اداری را با هدف کاهش بروکراسی بازطراحی نماید.
همچنین تشکیل شورای مشورتی با حضور بخش خصوصی و رسانهها و راهاندازی سامانه مردمی برای دریافت گزارش تخلفات در این برنامه پیشبینی شده است.
مراسم رونمایی از منشور در حاشیه آیین تکریم و معارفه مدیرکل حراست سازمان برگزار شد و با حضور مدیرعامل سازمان، معاونین و مدیران، و جمعی از مسئولان حراست کل کشور و استان خوزستان همراه بود. مسئولان در این مراسم تأکید کردند که اجرای منشور اقدامی مقطعی نیست و روند آن بهطور منظم پایش و گزارشدهی خواهد شد.
انتظار میرود اجرای این منشور ضمن تقویت سلامت اداری و شفافیت، محیط کسبوکار منطقه آزاد اروند را شفافتر و قابلاتکاتر کرده و زمینه اعتماد بیشتر فعالان اقتصادی و شهروندان را فراهم سازد.