به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این تفاهم‌نامه توسط مصطفی خانزادی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، صابر علیدادی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان و فردین راشدی، مدیرعامل پالایشگاه نفت آبادان امضا شد.

خانزادی در این مراسم گفت:«هدف ما ارائه خدمتی ماندگار و زیرساختی به مردم آبادان است. این پروژه با نگاه بلندمدت طراحی شده تا پاسخگوی نیازها و مطالبات واقعی شهروندان باشد و کیفیت زندگی آنها را به طور ملموس ارتقاء دهد. با نوسازی شبکه فاضلاب و احداث ایستگاه‌های پمپاژ، هم مشکلات زیست‌محیطی کاهش پیدا می‌کند و هم بستر لازم برای توسعه پایدار شهری فراهم خواهد شد. امیدواریم این اقدام، گامی مهم در راستای تحقق خواسته‌های مردم شریف آبادان باشد.»

جلیل مختار، نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، با تقدیر از همه دستگاه‌های دخیل در اجرای پروژه، اظهار کرد:«با پیگیری‌های انجام شده، مبلغ ۶ هزار میلیارد ریال فاینانس داخلی ماده ۵۶ از طریق بانک صادرات به آب و فاضلاب خوزستان تخصیص یافته و تضامین آن در حال صدور است.

همچنین ۹ هزار میلیارد ریال از محل مسئولیت‌های اجتماعی پالایشگاه نفت آبادان در چارچوب ماده ۲۳۴ و ۶ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات سازمان منطقه آزاد اروند تأمین شده است. مجموعاً بالغ بر ۲۱ هزار میلیارد ریال برای این پروژه در نظر گرفته شده است تا ان‌شاءالله گره‌ای اساسی از مسیر توسعه شهری آبادان باز شود.»

مدت اجرای پروژه چهار سال است و با توافق طرفین قابل تمدید می‌باشد. یک کمیته مشترک اجرایی نیز بر روند اجرای پروژه نظارت خواهد داشت تا اهداف آن به موقع و با کیفیت تحقق یابد.

انتهای پیام/