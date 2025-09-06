وعده استاندار خوزستان محقق شد / آغاز ترخیص خودروهای خارجی بلاتکلیف در گمرک خرمشهر

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند؛ این اقدام در چارچوب تحقق وعده قبلی استاندار در بازدید دهم مرداد ماه ۱۴۰۴ و در راستای تسهیل امور تجاری و رونق بخشی اقتصادی بهمنطقه انجام شده است. پیش از این، مشکلاتی نظیر عدم تأمین ارز و مجوزهای لازم، باعث بلاتکلیفی و دپوی طولانی‌مدت خودروها در گمرک و بندر خرمشهر شده بود.

در مردادماه سال جاری، استاندار خوزستان با حضور در محل دپوی خودروها، از نزدیک در جریان مشکلات ترخیص قرار گرفت و وعده داد تا با استفاده از مصوبات شورای تأمین استان، زمینه آزادسازی و ترخیص این محموله‌ها فراهم شود.

منطقه آزاد اروند، با مساحت ۳۷ هزار و ۴۰۰ هکتار در شمال غربی خلیج فارس و در مجاورت مرزهای عراق و کویت، یکی از مناطق مهم تجاری-اقتصادی کشور محسوب می‌شود و نقش بسزایی در مبادلات بازرگانی دارد.

این منطقه شامل شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر (جزیره مینو) است و در محل تلاقی دو رودخانه اروندرود و کارون واقع شده است.

با آغاز رسمی فرآیند ترخیص، امید می‌رود که به زودی شاهد کاهش نگرانی‌های مالکان خودروهای متوقف‌شده و رونق بیشتر فعالیت‌های اقتصادی در این منطقه استراتژیک باشیم.

