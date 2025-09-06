به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در این مراسم خانزادی با اشاره به جایگاه راهبردی منطقه آزاد اروند گفت:«منطقه آزاد اروند نه‌تنها یک پهنه اقتصادی، بلکه یادگار خون شهیدانی است که امنیت و عزت امروز ما را رقم زده‌اند. خدمت در چنین فضایی باید همواره با الهام از راه شهدا و با نگاه جهادی همراه باشد. رصد هوشمندانه فعالیت‌ها، حمایت عملی از تولیدکنندگان و فعالان تجاری و ایجاد تحول در ساختارهای سازمانی، مأموریتی است که تنها با همراهی صمیمانه مردم آبادان و خرمشهر به نتیجه خواهد رسید. سرمایه اصلی ما اعتماد و رضایت همین مردم نجیب است و باید هر تصمیمی را در جهت تقویت این سرمایه اجتماعی به کار گیریم.»

در ادامه یعقوبی، رئیس مرکز حراست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، با تأکید بر نقش راهبردی حراست اظهار داشت:«آقای شفیدل‌زاده از همکاران ارزشمند و تأثیرگذار ما در حراست سازمان بودند و شایسته است خدمات صادقانه ایشان با تکریم یاد شود. ارتقای جایگاه حراست در سازمان‌ها ضرورتی راهبردی است، چرا که بدون این نهاد تحقق امنیت پایدار و توسعه اقتصادی سالم ممکن نخواهد بود. تجربه‌های ارزشمند آقای شهبازی نیز می‌تواند زمینه‌ای تازه برای افزایش اثرگذاری حراست در منطقه آزاد اروند فراهم کند. انتظار داریم حراست در این سازمان نه صرفاً به‌عنوان یک نهاد حفاظتی، بلکه به‌مثابه بازوی اعتمادساز، تسهیل‌گر و پشتیبان اخلاق‌مدار تصمیمات مدیریتی ایفای نقش کند.»

سپس تقوی، رئیس حراست کل استان، با نگاه تحلیلی به نقش هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و حراستی گفت:

«امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که رویکرد حراست از یک نهاد صرفاً ناظر به یک بازوی راهبردی و تسهیل‌گر برای توسعه اقتصادی استان تبدیل شود. وقتی تعامل سازنده و نزدیک میان دستگاه‌های اقتصادی و مجموعه‌های حراستی شکل بگیرد، بسیاری از گلوگاه‌ها و آسیب‌های احتمالی پیش از آنکه به بحران بدل شوند، شناسایی و رفع خواهند شد. این همان پالایش و تسهیل‌گری است که می‌تواند مسیر توسعه استان را هموار سازد.»

در این مراسم، اعتمادی، مدیرکل پولی و مالی سازمان حراست کل کشور، نقش کلیدی حراست در توسعه اقتصادی را برجسته دانست و تأکید کرد:«صیانت از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری نه یک شعار، بلکه پیش‌شرط اصلی توسعه و بالندگی کشور است. شأن حراست، دیده‌بانی و پاسداری از سلامت نظام اداری و اقتصادی است. اگر این نقش با نگاه آینده‌نگرانه و اقدامات پیش‌دستانه همراه شود، حراست می‌تواند به‌جای واکنش منفعلانه، نقش فعال و آفریننده در صیانت از منافع ملی ایفا کند.»

وی همچنین با گرامیداشت یاد و راه شهید حمید قبادی‌نیا افزود:«این شهید بزرگوار نماد اخلاص و خدمت صادقانه بود و باید چراغ راه ما در پاسداری از ارزش‌ها و ارتقای سلامت اقتصادی کشور باقی بماند.»

در ادامه، صادق شفیدل‌زاده، مدیرکل پیشین حراست سازمان منطقه آزاد اروند، با قدردانی از همراهی همکاران در دوران مسئولیت خود اظهار داشت:«در دوران مسئولیت کوشیدم ضمن انجام وظایف ذاتی حراست، با رویکردی همراه و تسهیل‌گر مسیر تحول سازمان را هموار کنیم. این دستاورد مرهون همدلی و همکاری صمیمانه همکاران در بخش‌های مختلف سازمان است که جای قدردانی دارد.»

در پایان نیز پژمان شهبازی، مدیرکل جدید حراست سازمان منطقه آزاد اروند، با تقدیر از اعتماد مدیرعامل سازمان گفت:«از اعتماد مدیرعامل سازمان صمیمانه سپاسگزارم. امیدوارم با همکاری همکاران در معاونت‌ها و مدیریت‌های مختلف، در پاسداری از منافع مردم، سازمان و ذی‌نفعان موفق باشیم. تلاش من این خواهد بود که اخلاق‌مداری محور عمل قرار گیرد و حراست همچون بازوی مشورتی در خدمت تصمیم‌گیری‌های سازمان ایفای نقش کند.»

این مراسم، با رونمایی از «منشور بهبود فرآیندها، کارآمدی، شفافیت و سلامت اداری منطقه آزاد اروند» به پایان رسید و با قدردانی از خدمات صادق شفیدل‌زاده، حکم رسمی پژمان شهبازی به‌عنوان مدیرکل حراست سازمان منطقه آزاد اروند اعطا شد.

