انتصاب مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان منطقه آزاد اروند
با حکم مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، پیمان ادیبی به عنوان مدیرکل بازرسی، نظارت و رسیدگی به شکایات این سازمان منصوب شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، ادیبی پیش از این در خردادماه سال جاری به سمت سرپرستی این ادارهکل گمارده شده بود و اکنون با صدور حکم جدید، رسماً مسئولیت مدیریت این حوزه را بر عهده گرفته است.
مدیریت بازرسی، نظارت و رسیدگی به شکایات از بخشهای کلیدی سازمان منطقه آزاد اروند به شمار میرود که نقش مهمی در نظارت، شفافیت و صیانت از حقوق شهروندان و فعالان اقتصادی منطقه ایفاء میکند.