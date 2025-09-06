انتصاب مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان منطقه آزاد اروند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، ادیبی پیش از این در خردادماه سال جاری به سمت سرپرستی این اداره‌کل گمارده شده بود و اکنون با صدور حکم جدید، رسماً مسئولیت مدیریت این حوزه را بر عهده گرفته است.

مدیریت بازرسی، نظارت و رسیدگی به شکایات از بخش‌های کلیدی سازمان منطقه آزاد اروند به شمار می‌رود که نقش مهمی در نظارت، شفافیت و صیانت از حقوق شهروندان و فعالان اقتصادی منطقه ایفاء می‌کند.

