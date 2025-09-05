مدیرعامل منطقه آزاد اروند رسماً از مردم آبادان و خرمشهر عذرخواهی کرد

این موضع‌گیری که به اذعان بسیاری بی‌سابقه تلقی می‌شود، به‌عنوان بخش برجسته برنامه در حافظه مخاطبان ماندگار شد.

او در پایان برنامه گفت: «برای کارهایی که انجام داده‌ایم وظیفه‌مان بوده و هیچ منتی بر مردم نداریم، اما بابت آنچه هنوز محقق نشده، از مردم شریف آبادان و خرمشهر عذرخواهی می‌کنم.»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در برنامه تلویزیونی، دکتر مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، برای نخستین‌بار به‌طور صریح از مردم آبادان و خرمشهر بابت کاستی‌ها و اقدامات انجام‌نشده در دوره‌های گذشته عذرخواهی کرد.

چالش دوگانگی مدیریتی

خانزادی به چالش‌های ساختاری منطقه آزاد اروند اشاره کرد و «دوگانگی مدیریتی» میان سازمان منطقه آزاد و فرمانداری‌ها را یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه دانست. او افزود:

«نمی‌شود در دو شهرستان استراتژیک مثل آبادان و خرمشهر دو مرکز تصمیم‌گیری موازی وجود داشته باشد. قانون باید اصلاح شود تا اختیارات و مسئولیت‌ها روشن شود.»

نقد گذشته و مطالعه‌محوری

او با تأکید بر رویکرد مطالعه‌محور خود، گفت:«منابع زیادی در گذشته هزینه شد، اما بدون مطالعه، اثر ملموسی در زندگی مردم نداشت. بهترین قاضی عملکرد ما مردم هستند و قضاوت‌شان نشان می‌دهد بسیاری از اقدامات گذشته اثربخش نبوده است.»

تجارت آزاد و احیای مرز شلمچه

خانزادی برنامه اصلی خود را ایجاد «تجارت آزاد» و احیای مرز شلمچه معرفی کرد و گفت:«زندگی مردم خرمشهر بر پایه تجارت و آبادان بر پایه صنعت شکل گرفته است. امروز باید مسیر تاریخی را احیا کنیم. خوشبختانه مجوز واردات از مرز شلمچه گرفته شد که نقطه عطفی در رونق معیشت مردم خواهد بود.»

او وعده داد پایانه مرزی شلمچه بازطراحی و به یک «بندر خشک» مدرن تبدیل شود.

خودروهای اروندی و نوسازی ناوگان

یکی از مسائل مهم خودروهای اروندی و عبور موقت است. خانزادی گفت:«تلاش ما این است خودروهای اروندی با حداقل تعرفه در اختیار مردم قرار گیرد و نوسازی ناوگان عمومی نیز در اولویت است. این اقدامات برای حفظ شأن مردم حیاتی است.»

سرمایه‌گذاری و گردشگری

او با اشاره به ضعف سرمایه‌گذاری کلان در دو شهرستان، گفت:«باید به سمت صنایع کوچک و متوسط و گردشگری برویم. بسته‌های سرمایه‌گذاری به‌روزرسانی شده و در پاییز امسال همایشی برای جذب سرمایه‌گذاران برگزار خواهد شد.»

پاسخ به مطالبات محلی

خانزادی در پاسخ به پیامک‌های مردمی درباره مشکلات دهکده بریم، قول داد پیمانکاران فعال این مناطق مشکلات عمرانی و فاضلاب را برطرف کنند و در صورت عدم اقدام، مردم مستقیماً به سازمان مراجعه کنند.

چشم‌انداز

برنامه «بازتاب» نشان داد مدیریت جدید منطقه آزاد اروند رویکردی متفاوت و شفاف در پیش گرفته است: نقد گذشته، تمرکز بر تجارت آزاد، احیای مرز شلمچه، ساماندهی خودروهای اروندی و توجه به سرمایه‌گذاری‌های خرد و گردشگری. با این حال، آنچه بیش از همه در این برنامه برجسته شد، بی‌سابقه بودن عذرخواهی مدیرعامل از مردم آبادان و خرمشهر بود؛ حرکتی که می‌تواند آغازگر دوره‌ای تازه از گفت‌وگوی صادقانه و اعتمادآفرین میان مردم و مدیران باشد.