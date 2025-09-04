خبرگزاری کار ایران
برگزاری آئین جانمایی ساخت یادمان شهید گمنام در روستای منیوحی آبادان

برگزاری آئین جانمایی ساخت یادمان شهید گمنام در روستای منیوحی آبادان
مراسم جانمایی ساخت یادمان شهید گمنام در مسجد امام خمینی (ره) روستای منیوحی از توابع شهرستان آبادان با حضور مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خوزستان و جمعی از مردم این منطقه مرزی برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی به امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند،  مراسم جانمایی ساخت یادمان شهید گمنام در مسجد امام خمینی (ره) روستای منیوحی از توابع شهرستان آبادان امروز با حضور سردار سرتیپ دوم پاسدار «عبدالرضا مرادحاجتی» مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خوزستان و جمعی از مردم این منطقه مرزی برگزار شد.
سردار حاجتی در این آئین با اشاره به ایستادگی مردم آبادان و اروند و روستای منیوحی در برابر تجاوز رژیم بعث عراق اظهار داشت: مردم این دیار هرگز خانه و کاشانه خود را ترک نکردند و با دلاوری و صبر مثال‌زدنی، دوشادوش رزمندگان اسلام ایستادند.

وی افزود: منیوحی و مناطق اطراف آن از نخستین خاکریزهای مقاومت مردمی در برابر دشمن متجاوز بودند. این سرزمین قهرمانان بزرگی را در دامان خود پرورده و شهدای گرانقدری تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خوزستان گفت: یادمان شهید گمنام در این روستا، نمادی از ایثار و شجاعت مردمی است که در سخت‌ترین روزهای تاریخ، پای ولایت و میهن خود ایستادند.

 

