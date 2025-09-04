انتصاب سرپرست مدیریت توسعه گردشگری و میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد اروند
«مصطفی خانزادی» رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با صدور حکمی«سجادپاکگهر» را بعنوان سرپرست مدیریت توسعه گردشگری و میراث فرهنگی این سازمان، منصوب کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، طی حکمی از سوی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند«سجاد پاکگهر » بعنوان سرپرست مدیریت توسعه گردشگری و میراث فرهنگی این سازمان، منصوب شد.
در حکم صادره از سوی «مصطفی خانزادی» خطاب به « سجادپاکگهر » آمده است؛ به موجب این حکم جنابعالی به عنوان سرپرست مدیریت توسعه گردشگری و میراث فرهنگی منصوب می شوید.
امید است با استعانت از خداوند متعال و پیروی کامل از منویات ولی امر مسلمین حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای ( مدظله العالی) رعایت سلسله مراتب سازمانی و با بهره گیری از تجارب گذشته با انجام مأموریت ها و وظایف محوله بتوانید گام های موثری در جهت رضای خداوند تبارک و تعالی و اجرای موفق مأموریت ها بردارید.
مصطفی خانزادی رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند