انتصاب سرپرست مدیریت توسعه گردشگری و میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد اروند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، طی حکمی از سوی رئیس هیأت‌ مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند«سجاد پاک‌گهر » بعنوان سرپرست مدیریت توسعه گردشگری و میراث فرهنگی این سازمان، منصوب شد.

در حکم صادره از سوی «مصطفی خانزادی» خطاب به « سجادپاک‌گهر » آمده است؛ به موجب این حکم جنابعالی به عنوان سرپرست مدیریت توسعه گردشگری و میراث فرهنگی منصوب می شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و پیروی کامل از منویات ولی امر مسلمین حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای ( مدظله العالی) رعایت سلسله مراتب سازمانی و با بهره گیری از تجارب گذشته با انجام مأموریت ها و وظایف محوله بتوانید گام های موثری در جهت رضای خداوند تبارک و تعالی و اجرای موفق مأموریت ها بردارید.

مصطفی خانزادی رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند

