به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، محمد مسعودی‌نیا با اعلام این خبر گفت: نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان و جوامع محلی آذربایجان شرقی با مشارکت استانداری آذربایجان شرقی از ۱۸ تا ۳۱ شهریورماه جاری در مجتمع تجاری مشاهیر ارس برگزار خواهد شد.

وی هدف اصلی این رویداد را ایجاد پیوند مستقیم بین جامعه تولیدکننده روستایی و جامعه مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار شهری دانست و افزود: این نمایشگاه بستری بی‌نظیر برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی خالص و اصیل استان و منطقه آزاد ارس، از صنایع دستی منحصربه‌فرد تا فرآورده‌های لبنی و گیاهان دارویی فراهم می‌کند.

مسعودی‌نیا با توضیح درباره محتوای نمایشگاه ادامه داد: در این رویداد تولیدات و محصولات عشایری و روستایی از جمله صنایع دستی، فرآورده‌های لبنی، گیاهان دارویی و سایر محصولات محلی در ۶۰ غرفه به علاقه‌مندان و فعالان اقتصادی عرضه خواهد شد.

سرپرست معاونت فرهنگی منطقه آزاد ارس گفت: فراتر از اهداف اقتصادی، معرفی جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری، آداب و رسوم اصیل، پوشش‌های محلی و بازی‌های بومی از دیگر اهداف این نمایشگاه است که می‌تواند در شناساندن هرچه بیشتر گنجینه‌های پنهان آذربایجان شرقی و منطقه آزاد ارس مؤثر واقع شود.

مسعودی‌نیا با اشاره به اهمیت توسعه متوازن و توجه به مناطق روستایی برگزاری چنین رویدادهایی را فرصتی استثنایی برای توسعه پایدار روستایی و گسترش ارتباطات سازنده میان جامعه شهری و روستایی دانست و تصریح کرد: این نمایشگاه تنها یک رویداد اقتصادی نیست، بلکه حرکتی فرهنگی و اجتماعی در راستای احیای هویت محلی و بهبود معیشت جوامع روستایی است.

لازم به توضیح است نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان و جوامع محلی آذربایجان شرقی از 18 تا 31 شهریورماه همه روزه از ساعت ۱۰ صبح تا ۸ شب در مجتمع مشاهیر ارس دایر می باشد و حضور برای همه علاقه‌مندان آزاد و رایگان می‌باشد.

