تشکیل جلسه ویژه کمیسیون تعیین ارزش افزوده در منطقه آزاد ارس

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، مدیر صنایع این سازمان از تشکیل جلسه کمیسیون تعیین ارزش افزوده در این منطقه خبر داد.

سعید پناهی گفت: با هدف بررسی و تسریع در روند پرونده های ارزش افزوده پنج شرکت صنعتی و تولیدی مستقر در منطقه، اعضای کمیسیون تعیین ارزش افزوده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ارس سفر کردند و جلسه ویژه ای در این زمینه برگزار شد.

پناهی در ادامه گفت: منطقه آزاد ارس به عنوان صنعتی ترین منطقه آزاد کشور به طور مداوم پرونده های متعددی برای طرح در این کمیسیون دارد. به همین منظور و برای تسهیل امور، اعضای کمیسیون به ارس دعوت شدند تا علاوه بر برگزاری جلسه از نزدیک با ظرفیت های بی نظیر سایت های صنعتی ما نیز آشنا شوند.

مدیر صنایع ارس افزود: پیش از آغاز جلسه اعضای کمیسیون از سایت های صنعتی ارس بازدید میدانی به عمل آوردند که این بازدید نقش موثری در ارائه تصویری شفاف از توانمندی های تولیدی منطقه داشت.

وی با اشاره به دستاوردهای این جلسه عنوان کرد: در این جلسه ویژه، پرونده شرکت های سایان الکتریک، آیچین تجارت، فراز بالابر نیرو، پلیمر شیمی و جلفا چوب صنعت مورد رسیدگی قرار گرفت که خوشبختانه هر پنج پرونده با موفقیت به تصویب رسید.

پناهی در پایان خاطرنشان کرد: تعیین ارزش افزوده برای واحدهای تولیدی، یک مزیت بزرگ اقتصادی و انگیزه ای قوی برای سرمایه گذاران است که به آنها این امکان را میدهد تا بخشی از محصولات خود را بدون پرداخت عوارض گمرکی به سرزمین اصلی صادر کنند.

لازم به توضیح است کمیسیون تعیین ارزش افزوده دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور متشکل از نمایندگان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، گمرک ایران، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی می باشد.

