به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ارس؛ حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری، امام جمعه تبریز و نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی در جریان سفر به منطقه آزاد ارس و در دیدار با فعالان اقتصادی، کارآفرینان، صنعتگران و اصناف با اشاره به جایگاه محوری کسب‌وکارها در توسعه منطقه، وعده‌های عملیاتی برای رفع موانع پیش روی آنان داد.

امام جمعه تبریز در این نشست بر توجه ویژه به اصناف و بازاریان به عنوان بازوی توانمند اقتصادی تأکید کرد و گفت: از نظر مردم، آنچه که ارس را رونق داده است اصناف و بازاریان هستند. این قشر زمینه‌ساز جذب گردشگر و رونق اقتصادی منطقه می‌باشند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه عمده مشکلات کنونی منطقه آزاد ارس ناشی از عدم اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه است دستور داد تا نامه‌ای شفاف از سوی مدیرعامل سازمان برای وی تهیه شود تا در سفر آتی رییس‌جمهور، اخذ دستور صریح و تصویب آن را پیگیری کند.

وی با تأکید بر لزوم اجرای بدون تنازل این قانون خاطرنشان کرد: ماده65 احکام دائمی توسعه قانون است و باید اجرایی شود.

نماینده ولی فقیه در استان همچنین سازوکار نظارتی پس از تصویب را نیز تشریح کرد و گفت: پس از این مصوبه از استان و ادارات مربوطه به صورت مستمر اجرای این ماده قانونی را پیگیر می شویم تا این قانون در تمام مناطق، به ویژه ارس اجرایی شود.

مطهری اصل همچنین به موضوع حساس مالیات و مشکلات گمرکی موجود در منطقه آزاد ارس اشاره کرد و گفت: موضوع مالیات را رسیدگی خواهم کرد و در خصوص برخی مشکلات از جمله گمرک ایران نیز حتماً با استاندار صحبت می‌کنم تا تصمیمات لازم اتخاذ شود.

وی در ادامه به قول مساعد درباره مشکل برق منطقه پرداخت و افزود: قولی که گرفته‌ایم این است که اولویت برق تولیدی در منطقه آزاد ارس، خود ارس باشد و در صورت مازاد، به خارج از منطقه فروخته شود. این موضوع را نیز در سفر رییس جمهور به عنوان مصوبه پیگیری خواهم کرد.

نماینده ولی فقیه در استان با تقدیر از عملکرد دکتر مقدم‌زاده، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در کسب رضایت فعالان اقتصادی و مردم اعلام کرد: ما نیز از او صد درصد حمایت می‌کنیم تا شاهد رشد و پیشرفت بیشتر منطقه باشیم.

حجت‌الاسلام مطهری اصل در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت استقلال اقتصادی گفت: باید تلاش کنیم در بحث اقتصاد روی پای خودمان بایستیم و وابسته به هیچ کشوری نباشیم. دشمنان از ایران و از وحدت ایرانی می‌ترسند و به دنبال راهکاری برای تجزیه کشور هستند.

وی در پایان با قدردانی از همه فعالان اقتصادی اعم از تولیدکننده، سرمایه‌گذار، بازاری، کارآفرین و اصناف خطاب به آنان گفت: نظام جمهوری اسلامی تولیدکننده و فعال اقتصادی را جزو ارکان کشور می‌داند و اقتصاد، رکن اساسی نظام است. برخی کم‌لطفی‌ها و بی‌مهری‌های ادارات یا کارمندان را به پای نظام ننویسید. خدمت شما به مملکت قابل تقدیر است.

