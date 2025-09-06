مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس:
اجرای ماده ۶۵ کلید رهایی از بروکراسیهای زائد و شکوفایی اقتصادی مناطق آزاد
در دیدار نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس، مدیرعامل این منطقه بر لزوم ایجاد «درک مشترک ملی» از جایگاه مناطق آزاد تأکید کرد و اجرایی شدن ماده ۶۵ را راهکار اصلی برای تحقق نقش محوری ارس در اقتصاد شمالغرب کشور دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد ارس، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در جریان سفر حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل، نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز به این منطقه و در نشست با فعالان اقتصادی، کارآفرینان، صنعتگران و بازاریان ارس با قدردانی از نگاه ویژه و اشرافیت نماینده ولی فقیه بر مسائل استان، بر جایگاه بیبدیل منطقه آزاد ارس به عنوان یکی از قطبهای اصلی اقتصاد استان و شمالغرب کشور تاکید کرد.
هادی مقدم زاده تصریح کرد: فعالان اقتصادی منطقه، صاحبان و دلسوزان واقعی ارس هستند که سرمایه و انگیزه خود را در طوفان چالشها به خطر انداختهاند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در تشریح مهمترین موانع پیشروی سرمایهگذاری به مسائل بنیادین اشاره کرد و گفت: آنچه که امروز باعث بیانگیزگی سرمایهگذاران میشود بروکراسیهای زائد اداری و مهمتر از آن، برخوردهای سلیقهای در سطوح مختلف دستگاههای اجرایی است که امنیت سرمایهگذاری را مخدوش میکند.
وی یکی از عمدهترین این چالشها را عدم اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه عنوان کرد و افزود: اجرایی شدن این ماده قانونی که اختیارات گستردهای را برای تسهیل امور در نظر گرفته، میتواند راه حل بسیاری از مشکلات کنونی باشد .
مقدمزاده با بیان اینکه بسیاری از مشکلات ارس در سطح ملی قابل حل است و در خود منطقه قابل حل نیست خواستار تعریف یک نظام حکمرانی مطلوب برای مناطق آزاد شد و اظهار داشت: برای تحقق آرمانهای اولیه تأسیس مناطق آزاد و دستیابی به جایگاه واقعی آنها، نیازمند یک فهم و درک مشترک در سطح کلان کشور از فلسفه وجودی این مناطق هستیم. باید به این باور برسیم که مناطق آزاد، موتور محرک اقتصاد ملی و پنجرهای به دنیای تجارت بینالملل هستند.
لازم به توضیح است؛ نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز امروز ضمن سفر به منطقه آزاد ارس از تعدادی واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری از جمله نیروگاه 40 مگاواتی، گلخانه ارس تارالا امیر، پاراپلاستیک، فرهنگسرای ارس بازدید کرد و در خاتمه با فعالین اقتصادی ارس دیدار و گفتگو کرد.