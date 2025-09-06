رادیو محیطی کاسپین؛
صدای شادی و وحدت در منطقه آزاد انزلی
رادیو محیطی کاسپین در آستانه میلاد حضرت رسول اکرم و هفته وحدت با اجرای برنامههای متنوع و شاد در نوروزخانه، میزبان مسافران و گردشگران در روزهای پایانی هر هفته از ماه پایانی تابستان است.
این رادیو با هدف ایجاد نشاط اجتماعی و اوقاتی خوش برای مخاطبان، با آیتمهای جذابی از جمله بیان ضربالمثلهای محلی، اجرای زنده موسیقی توسط خوانندگان و نوازندگان، و تهیه گزارشهای مردمی از مسافران را تدارک دیده است.
یکی از نقاط اوج برنامههای شاد این ایام، برگزاری «جشن ستارههای ساحلی» با حضور هنرمندان و طنزپردازان محبوب ایرانی در ۱۳ و ۱۴ و ۱۹ و ۲۰ شهریور است که فضایی مفرح و بهیادماندنی را برای گردشگران در منطقه آزاد انزلی ایجاد خواهد کرد.
در کنار این برنامههای شاد، از ۲۳ شهریور تا ۷ مهر شاهد برپایی نمایشگاههایی از سوغات و صنایعدستی محلی و فضایی برای تهیه عرقیجات در دیگ های مسی به روشی سنتی نیز برای علاقهمندان در نظر گرفته شده است.
در ادامه این برنامه های تفریحی و نشاط آور،به زودی رقابتهای ورزشی ساحلی، آبی و تفریحی در سطح ملی و استانی نیز در این منطقه برگزار خواهد شد که بیشک بر هیجان و شادی این فضا خواهد افزود.
این اقدامات گامی موثر در جهت توسعه گردشگری و ایجاد روحیه نشاط و شادی در میان مردم منطقه و مسافران است.