آغاز دومین دوره مسابقات بینالمللی بدمینتون جام کاسپین در منطقه آزاد انزلی
مراسم افتتاحیه دومین دوره مسابقات بینالمللی بدمینتون جام کاسپین با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، رئیس فدراسیون بدمینتون ایران و نایب رئیس بدمینتون آسیا، مدیرکل ورزش و جوانان استان گیلان، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران استانی در سالن ورزشی پردیس منطقه آزاد انزلی برگزار شد.
در این دوره از رقابتها که طی روزهای ۱۲ تا ۱۵ شهریورماه در منطقه آزاد انزلی برگزار میشود، ۷۵ ورزشکار از کشورهای اندونزی، قزاقستان، امارات، جمهوری آذربایجان و اتریش و ورزشکاران دختر و پسر ایرانی در سطوح حرفهای به مصاف یکدیگر میروند.
مصطفی طاعتی مقدم در آیین افتتاحیه این رویداد ورزشی بینالمللی با بیان اینکه «میزبانی مسابقات جام کاسپین فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای منطقه آزاد انزلی است»، اظهار داشت: برگزاری چنین رقابتهایی در تقویم فدراسیون جهانی بدمینتون، نشاندهنده جایگاه و اعتبار ورزش ایران در عرصه بینالمللی است. وی افزود: سازمان منطقه آزاد انزلی با حمایت فدراسیون و همکاری مجموعههای استانی، همه ظرفیتهای خود را برای میزبانی شایسته این رویداد به کار گرفته است.
وی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری و زیرساختی منطقه آزاد انزلی، این رقابتها را فرصتی برای معرفی توانمندیهای ورزشی، اقتصادی و فرهنگی منطقه عنوان کرد و گفت: «حضور ورزشکاران و تیمهای خارجی، علاوه بر ارتقای سطح فنی بدمینتون ایران، میتواند بستر مناسبی برای توسعه تعاملات ورزشی و فرهنگی با کشورهای مختلف فراهم آورد.»
در ادامه این مراسم، محمدرضا پوریا، رئیس فدراسیون بدمینتون ایران، با قدردانی از تلاشهای سازمان منطقه آزاد انزلی در میزبانی این مسابقات، بر اهمیت تداوم برگزاری چنین رقابتهایی در سطح بینالمللی تأکید کرد و گفت: «جام کاسپین بستری مناسب برای ارتقای سطح فنی ورزشکاران ایرانی و ایجاد فرصت تعامل مستقیم با بازیکنان خارجی است که به شکوفایی استعدادهای کشور کمک خواهد کرد.»
همچنین جهانبخش آرمان، مدیرکل ورزش و جوانان استان گیلان در سخنانی بر حمایت همهجانبه دستگاههای اجرایی استان از توسعه ورزشهای پایه و حرفهای در سطح ملی و بینالمللی تأکید کرد و افزود: «برگزاری چنین رویدادهایی در گیلان علاوه بر ارتقای جایگاه ورزشی استان، میتواند ظرفیتهای گردشگری و اقتصادی منطقه آزاد انزلی را نیز بیش از پیش معرفی کند.»
با پایان مراسم افتتاحیه و نواخته شدن زنگ آغاز رقابتها، دومین دوره مسابقات بینالمللی بدمینتون رسماً کار خود را آغاز کرد و ورزشکاران در فضایی پرشور و رقابتی به مصاف یکدیگر رفتند.