پیشنهاد ایجاد پردیس سینمایی در منطقه آزاد انزلی

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی،احمد حیدری،معاون حقوقی و امور مجلس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مصطفی طاعتی مقدم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار کرده و پیشنهاد ایجاد پردیس سینمایی در محدوده منطقه آزاد انزلی را عنوان نمود؛موضوعی که با استقبال مدیرعامل سازمان روبرو شد، و می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری یکی از طرح های مهم الگویی در حوزه گردشگری فرهنگی، هنری در سطح ملی و بین المللی را فرآهم نماید.

در این دیدار که ربانی مدیرکل صدا و سیمای مرکز گیلان نیز حضور داشت، احمد حیدری با تشریح ظرفیت‌های متنوع رسانه‌ای و سینمایی کشور، منطقه آزاد انزلی را یکی از مقاصد مهم برای اجرای طرح های ملی و بین المللی در حوزه فرهنگ و هنر اعلام کرده و اظهار داشت:«با عنایت به جایگاه گیلان به عنوان یکی از لوکیشن های منتخب اجرای برنامه های سینمایی و تلویزیونی کشور و موقعیت متمایز منطقه آزاد انزلی در این میان،بهره مندی از هنرمندان توانمندی در رشته های مختلف مرتبط با صنعت سینما و تئاتر،غنای تاریخی در شاخص های فرهنگی-تمدنی و بهره مندی از مزایا و معافیت های قانونی؛فرصت مناسبی برای حضور سرمایه گذاران حوزه سینما و گردشگری را مهیا نموده که باید نسبت به معرفی و عملیاتی نمودن آن عمل کرد.

وی از آمادگی سازمان صداوسیما و همراهی سایر دستگاه‌های ذی‌ربط،در طراحی،سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از این طرح ملی،خبر داد و گفت: با بهره برداری از این شهرک و پردیس سینمایی ضمن ارتقای زیرساخت‌های فرهنگی،امکان تولید آثار فاخر سینمایی و تلویزیونی در سطح ملی و بین‌المللی مهیا می گردد.

مصطفی طاعتی مقدم با قدردانی از نگاه راهبردی معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان صدا و سیما،بر حمایت سازمان متبوع خود از طرح‌های فرهنگی و هنری تأکید کرد و گفت: «سازمان منطقه آزاد انزلی همواره در کنار مأموریت‌های اقتصادی و تجاری خود،توسعه زیرساخت ها،امکانات و حمایت از رویدادهای فرهنگی و اجتماعی در محدوده خود را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دستور کار قرار داده و پیشنهاد ایجاد شهرک سینمایی،هم‌راستا با رویکرد این سازمان در تقویت صنعت گردشگری و معرفی ظرفیت‌های بومی گیلان به کشور و جهان است.»

وی با اشاره به وجود زیرساخت‌های متنوع در نخستین منطقه آزاد شمال کشور از جمله مرکز نمایشگاه‌ها، مجموعه‌های گردشگری و ظرفیت‌های طبیعی منحصربه‌فرد تصریح کرد:«با عملیاتی شدن این طرح،علاوه بر ارتقاء جایگاه فرهنگی منطقه آزاد انزلی،امکان ایجاد فرصت‌های جدید شغلی برای جوانان استان و جذب سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فرهنگی و گردشگری فرآهم خواهد شد.»

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی همچنین خاطرنشان کرد: «برنامه‌ریزی برای ایجاد پردیس و شهرک سینمایی می‌تواند در کنار طرح‌های فرهنگی همچون احداث خانه سینما و اجرای جشنواره‌های هنری و ورزشی،این منطقه را به قطب محوری عرصه های هنری و گردشگری کشور تبدیل کند. براین اساس سازمان آمادگی دارد تا با تشکیل کارگروه مشترک با صدا و سیما،اقدامات اولیه مطالعاتی و اجرایی این پروژه را در اولویت کاری قرار دهد.»

در پایان این دیدار، طرفین بر لزوم تداوم جلسات مشترک، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و بهره‌گیری از حمایت‌های ملی و استانی برای پیشبرد طرح ایجاد پردیس و شهرک سینمایی در منطقه آزاد انزلی تأکید کردند.

