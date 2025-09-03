خبرگزاری کار ایران
بازگشت رونق به تابستان کیش؛ ضریب اشغال هتل‌های ۵ ستاره به ۷۶ درصد رسید

ضریب اشغال هتل‌های ۵ ستاره کیش با اقامت ۸ هزار و ۴۲۰ گردشگر در ۸ شهریور ۱۴۰۴ با آغاز جشنواره تابستانی به ۷۶ درصد رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین ‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، درحالیکه هر ساله نیمه اول شهریورماه جزیره کیش همچنان در دوره رکود گردشگری بسر می برد امسال با برگزاری جشنواره تابستانی واجرای جشنواره های تخفیف شاهد رشد آمارهای گردشگری در جزیره کیش هستیم.

براساس آمارها، روز هشتم شهریورماه تعداد ۸ هزار و ۴۲۰ گردشگر در هتل‌های کیش اقامت داشتند که نشان‌دهنده بازگشت رونق به جزیره پس از هفته‌های بحرانی و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است، در حالی که در آن بازه تنها ۴ تا ۵ هزار گردشگر در کیش حضور داشتند.

نکته قابل توجه افزایش کیفی کردشگران است براین اساس از مجموع گردشگران مقیم در روز 8 شهریور، ۵ هزار و ۸۰۴ نفر در هتل‌های ۵ ستاره اقامت کردند و ضریب اشغال اتاق‌ها در این هتل‌ها به ۷۶ درصد رسید، آماری که در سال‌های گذشته تنها در دهه پایانی شهریور مشاهده می‌شد.

همچنین ضریب اشغال کلی هتل‌های جزیره کیش در ۸ شهریور ۱۴۰۴ به ۶۶ درصد رسید.

 

