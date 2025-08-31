بازدید دبیر شورای عالی مناطق آزاد از غرفه ماکو در ششمین نمایشگاه لجستیک تهران
در جریان برگزاری ششمین نمایشگاه بینالمللی حملونقل، لجستیک و صنایع وابسته که از ۶ تا ۹ شهریور ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران در حال برگزاری است، غرفه منطقه آزاد ماکو در سالن ۲۷ میزبان بازدید دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بود.
به گزارش پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ در جریان برگزاری ششمین نمایشگاه بینالمللی حملونقل، لجستیک و صنایع وابسته که از ۶ تا ۹ شهریور ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران در حال برگزاری است، غرفه منطقه آزاد ماکو در سالن ۲۷ میزبان بازدید دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بود.
در این بازدید، رضا مسرور به هوشمندسازی لجستیک و نقش محوری شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه حملونقل و لجستیک تأکید کرد.
وی به ظرفیتهای لجستیکی و ترانزیتی برتر منطقه آزاد ماکو اشاره کرد؛ منطقهای با موقعیت استراتژیک در مسیرهای ترانزیتی و ارتباطی، قابلیت تبدیل شدن به هاب مهم در اقتصاد مقاومتی و پشتیبانی از توسعه صادرات غیرنفتی را دارد.
این رخداد در حالی اتفاق افتاد که ششمین نمایشگاه با شعار «ایران، پیوندگاه هوشمند لجستیک منطقه» و حضور بیش از ۱۰۵ شرکت داخلی و خارجی با فضای قابل توجه (۹۷۵۰ متر مربع سرپوشیده و ۷۲۰ متر مربع فضای باز) برگزار شد.