بازدید دبیر شورای عالی مناطق آزاد از غرفه ماکو در ششمین نمایشگاه لجستیک تهران

بازدید دبیر شورای عالی مناطق آزاد از غرفه ماکو در ششمین نمایشگاه لجستیک تهران
در جریان برگزاری ششمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته که از ۶ تا ۹ شهریور ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در حال برگزاری است، غرفه منطقه آزاد ماکو در سالن ۲۷ میزبان بازدید دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بود.

به گزارش پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛

در این بازدید، رضا مسرور به هوشمندسازی لجستیک و نقش محوری شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک تأکید کرد.

وی به ظرفیت‌های لجستیکی و ترانزیتی برتر منطقه آزاد ماکو اشاره کرد؛ منطقه‌ای با موقعیت استراتژیک در مسیرهای ترانزیتی و ارتباطی، قابلیت تبدیل شدن به هاب مهم در اقتصاد مقاومتی و پشتیبانی از توسعه صادرات غیرنفتی را دارد.

این رخداد در حالی اتفاق افتاد که ششمین نمایشگاه با شعار «ایران، پیوندگاه هوشمند لجستیک منطقه» و حضور بیش از ۱۰۵ شرکت داخلی و خارجی با فضای قابل توجه (۹۷۵۰ متر مربع سرپوشیده و ۷۲۰ متر مربع فضای باز) برگزار شد.

