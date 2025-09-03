به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مراسم رونمایی از پوستر دومین دوره رقابت‌های بین‌المللی بدمینتون جام کاسپین در سالن ملل سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد. این مراسم با حضور محمدرضا پوریا، رئیس فدراسیون بدمینتون ایران و نایب رئیس بدمینتون آسیا، مصطفی طاعتی مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، نایب رئیس بانوان و دبیر فدراسیون بدمینتون، مجید فاتحی، رئیس هیئت بدمینتون استان گیلان و جمعی از مدیران سازمان برگزار گردید.

در این دوره از رقابت‌ها که به میزبانی منطقه آزاد انزلی برگزار می شود، ۷۵ ورزشکار ایرانی و خارجی در سطح حرفه‌ای با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. بر اساس برنامه اعلام‌شده، ورزشکارانی از پنج کشور اندونزی، قزاقستان، امارات، جمهوری آذربایجان و اتریش و ۵۹ ورزشکار ایرانی شامل دختران و پسران طی روزهای ۱۲ تا ۱۵ شهریورماه حضور خواهند داشت و رقابت‌های جذاب و دیدنی‌ای را رقم خواهند زد.

شایان ذکر است احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان کشور طی حکمی، مصطفی طاعتی مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی را به عنوان رئیس ستاد اجرایی مسابقات بین‌المللی بدمینتون جام خزر منصوب کردند. در متن این حکم آمده است که با توجه به اهمیت میزبانی این مسابقات که در تقویم فدراسیون جهانی بدمینتون قرار دارد، انتظار می‌رود با اعمال مساعی ویژه، بهره‌گیری از ظرفیت‌های سازمان‌ها و نهادها و جلب مشارکت بخش خصوصی، میزبانی شایسته‌ای در شأن نام ایران اسلامی انجام پذیرد.

مصطفی طاعتی مقدم در این مراسم ضمن تقدیر از حمایت فدراسیون و مجموعه‌های استان، بر اهمیت برگزاری منظم و باکیفیت این مسابقات تاکید کرد و افزود: «میزبانی دومین دوره جام کاسپین فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های ورزش حرفه‌ای، تقویت روحیه رقابت سالم و ارتقای جایگاه منطقه آزاد انزلی در نقشه ورزشی بین‌المللی کشور است.»

برگزاری این مسابقات، علاوه بر بعد رقابتی، فرصتی برای ارتقاء سطح فنی ورزشکاران ایرانی، گسترش تعاملات بین‌المللی و معرفی استعدادهای ورزشی کشور فراهم می‌آورد و نقش مهمی در توسعه ورزش همگانی و حرفه‌ای در منطقه آزاد انزلی ایفا می‌کند.

