امضای تفاهمنامه همکاری بین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
تفاهمنامه همکاری بین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با هدف توسعه صنعت گردشگری، حفاظت از میراث فرهنگی و تقویت صنایع دستی در مناطق آزاد به امضا رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، وزیر میراث فرهنگی، کردشگری و صنایع دستی در این مراسم، حضور دکتر مسرور در مناطق آزاد را فرصتی مغتنم برای پیادهسازی برنامهها در حوزه گردشگری دانست و گفت: مناطق آزاد میتوانند به یکی از مراکز اصلی گردشگری ایران و حتی جهان تبدیل شوند. لازمه تحقق این هدف، شکلگیری هماهنگی، همگرایی و همکاری مشترک است.
لزوم عضویت مناطق آزاد در تشکلهای رسمی گردشگری کشور
سیدرضا صالحیامیری با اشاره به سه محور اصلی همکاری بین دو دستگاه افزود: نخست، بهرهگیری از ظرفیتهای ملی و بینالمللی و عضویت مناطق آزاد در تشکلهای رسمی گردشگری؛ دوم، معرفی جاذبههای ایران در سطح جهانی از طریق تولید محتوای چندزبانه و انتشار آن در رسانههای بینالمللی، خطوط هوایی و شبکههای پرمخاطب؛ و سوم، توسعه بستههای سرمایهگذاری گردشگری همراه با مشوقهای ویژه نظیر معافیتهای مالیاتی، امکان واردات تجهیزات و خودروهای موردنیاز هتلها و ایجاد تأسیسات ساحلی و دریایی.
طراحی زنجیره سفر و تورهای ترکیبی بین شهرها و مناطق آزاد
صالحی امیری ادامه داد: بر اساس گزارشها، منطقه آزاد کیش اکنون دارای ۵۰ هتل فعال هستند و همین تعداد نیز در دست ساخت قرار دارد. این ظرفیت میتواند جزیره کیش را پس از تهران و مشهد به سومین مقصد اصلی گردشگری کشور تبدیل کند. همچنین طراحی زنجیره سفر و تورهای ترکیبی بین شهرها و مناطق آزاد میتواند در معرفی ایران به گردشگران خارجی نقشی اساسی ایفا کند.
برنامهریزی برای برگزاری همایش بینالمللی سرمایهگذاری در مناطق آزاد
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین از برنامهریزی برای برگزاری همایش بینالمللی سرمایهگذاری در مناطق آزاد خبر داد و تاکید کرد: این رویداد فرصت مناسبی برای ارائه بستههای سرمایهگذاری به سرمایهگذاران داخلی و خارجی خواهد بود.
گردشگری محور اصلی کسبوکار مناطق آزاد است
دبیر شورای عالی مناطق آزاد با تأکید بر جایگاه ویژه گردشگری در این مناطق گفت: «اگرچه مناطق آزاد در آغاز با رویکرد تجاری و صنعتی شکل گرفتند، اما امروز گردشگری در بسیاری از آنها به اولویت اصلی تبدیل شده است. نسل جدید مناطق آزاد در جهان نیز بر پایه گردشگری شکل گرفته و ایران از ظرفیتهای ارزشمندی در این حوزه برخوردار است.
رضا مسرور، با اشاره به سیاستهای جدید در حوزه سرمایهگذاری و رفع محدودیتها در مناطق آزاد اظهار داشت: در گذشته برخی جذابیتهای سرمایهگذاری در مناطق آزاد کمرنگ شده بود، اما اکنون با تدوین سند تحول مناطق آزاد و اصلاح قانون، در حال بازگرداندن این مزیتها هستیم. از جمله این اقدامات، رفع محدودیت واردات خودرو، حل مشکلات مربوط به تبدیل پلاک خودروهای منطقهای به ملی و همچنین افزایش سهمیه کالای همراه مسافر است. رقم فعلی این سهمیه ۴۲۰ میلیون دلار است که باید متناسب با تقاضای مردم و گردشگران افزایش یابد.
مسرور، توسعه مشوقهای سرمایهگذاری را از دیگر اولویتها برشمرد و گفت: مشوقهای جدید در قالب دستورالعمل به همه مناطق آزاد ابلاغ شده است، اما باید در برخی حوزهها همچون صدور پروانههای ساختمانی تسهیلات بیشتری ارائه شود. این موضوع بهویژه در مناطق گردشگرپذیر مانند کیش پیگیری خواهد شد.
تمرکز بر توسعه گردشگری دریایی شمال و جنوب کشور
وی همچنین بر ضرورت تقویت گردشگری دریایی در مناطق آزاد تاکید کرد و گفت: این حوزه یکی از نقاط ضعف ماست. در شمال کشور ظرفیتهایی برای ایجاد مارینا در بنادر خزر وجود دارد که میتواند به راهاندازی خطوط کشتیرانی تفریحی منجر شود. در جنوب نیز امکان ایجاد خطوط مستقیم دریایی میان کیش و امارات یا چابهار و مسقط فراهم است که برای اجرای آن حتی یارانه اولیه به سرمایهگذاران اختصاص خواهیم داد.
نمایشگاههای بینالمللی؛ ابزار جذب سرمایهگذار
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بر اهمیت برگزاری نمایشگاهها و رویدادهای بینالمللی تاکید کرد و گفت: نمایشگاه بینالمللی کیش ظرفیت مناسبی برای معرفی فرصتهای گردشگری مناطق آزاد دارد و باید از این بستر برای جذب سرمایهگذاران استفاده شود.
لزوم اتصال تشکلهای صنفی مناطق آزاد به شبکههای ملی صنعت گردشگری
مسرور با اشاره به تشکلهای صنفی گردشگری در مناطق آزاد گفت: در اغلب مناطق آزاد تشکلهایی مانند جامعه هتلداران و فعالین گردشگری وجود دارد، اما این تشکلها به شبکههای ملی متصل نیستند. الحاق آنها به تشکلهای ملی میتواند به انسجام و قدرت بیشتر صنعت گردشگری کمک کند.
وی در پایان تاکید کرد: مناطق آزاد ظرفیتهای گستردهای برای همکاری با وزارت میراث فرهنگی دارند. از گردشگری سلامت در اروند تا توسعه گردشگری دریایی در شمال و جنوب، همه این ظرفیتها میتوانند با همافزایی دو دستگاه به نقطه قوتی برای کشور تبدیل شوند. امیدواریم با اجرای این تفاهمنامه، زمینه تحقق این اهداف فراهم شود.
گفتنی است، این تفاهمنامه در ۹ بند تنظیم و به امضای رضا مسرور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رسید.