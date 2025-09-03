تداوم همکاری سازمان برنامه و بودجه با منطقه آزاد اروند در پروژههای عمرانی و مرزی
در دیدار دکتر مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند و سردار خادم سیدالشهدا، فرمانده قرارگاه کربلا با دکتر ممبینی، جانشین سازمان برنامه و بودجه کشور، موضوع تأمین مالی پروژههای مرزی و دفاعی منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، دکتر خانزادی در این نشست با قدردانی از حمایتهای سازمان برنامه و بودجه، ابراز امیدواری کرد این همراهی در اجرای طرحهای عمرانی پیشران نیز ادامه یابد و زمینهساز توسعه پایدار و بهبود خدمات عمومی برای شهروندان آبادان و خرمشهر شود.
دکتر ممبینی نیز با اشاره به اهمیت جایگاه آبادان و خرمشهر در سطح ملی گفت: «همه ما نسبت به این منطقه مسئولیت داریم و باید با مدیریت منابع و تصمیمگیریهای دقیق، بخشی از عقبماندگیها و مشکلات انباشتهشده را برطرف کنیم تا رضایتمندی مردم افزایش یابد.»
وی همچنین روند بررسی پروژه «برداشتن دژ» را تشریح کرد و افزود: این پرونده در مراحل پایانی تصویب قرار دارد و پیشبینی میشود ظرف یک تا دو ماه آینده نخستین بخش از اعتبارات مصوب آن تخصیص یابد.
این نشست با تأکید بر استمرار همکاریها و پیگیری طرحهای زیرساختی با هدف ارتقای امنیت و توسعه متوازن منطقه پایان یافت.