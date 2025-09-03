حضور سازمان منطقه آزاد اروند در ششمین نمایشگاه بینالمللی حملونقل و لجستیک ایران
ششمین نمایشگاه بینالمللی حملونقل، لجستیک و صنایع وابسته ایران با شعار «ایران، پیوندگاه هوشمند لجستیک منطقه» از ۶ تا ۹ شهریورماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، معاونت عمرانی و زیربنایی این سازمان در این رویداد حضور فعال داشت و برنامه های سازمان منطقه ازاد اروند در حوزه لجستیک مورد توجه بازدیدکنندگان و مسئولان قرار گرفت.
در جریان این نمایشگاه، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند و جمعی از مدیران و فعالان حوزه حملونقل از غرفه این سازمان بازدید کردند.
بر همین اساس، معرفی ظرفیتها و برنامههای توسعهای منطقه آزاد اروند در حوزه حملونقل و زیرساختهای لجستیکی، از جمله مهمترین دستاوردهای حضور در این نمایشگاه عنوان شده است؛ موضوعی که میتواند زمینهساز همکاریهای جدید و ارتقای جایگاه این منطقه در شبکه ترانزیت و حملونقل کشور باشد.