انتصاب سرپرست مدیریت ورزش و جوانان سازمان منطقه آزاد اروند

انتصاب سرپرست مدیریت ورزش و جوانان سازمان منطقه آزاد اروند
«مصطفی خانزادی» رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با صدور حکمی«سید علی طباطبایی» را بعنوان سرپرست مدیریت ورزش و جوانان این سازمان، منصوب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، طی حکمی از سوی رئیس هیأت‌ مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند«سیدعلی طباطبایی» بعنوان سرپرست مدیریت ورزش و جوانان این سازمان، منصوب شد.

در حکم صادره از سوی «مصطفی خانزادی» خطاب به «سید علی طباطبایی» آمده است؛ به موجب این حکم جنابعالی به عنوان سرپرست مدیریت ورزش و جوانان منصوب می شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال و پیروی کامل از منویات ولی امر مسلمین حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای ( مدظله العالی) رعایت سلسله مراتب سازمانی و با بهره گیری از تجارب گذشته با انجام مأموریت ها و وظایف محوله بتوانید گام های موثری در جهت رضای خداوند تبارک و تعالی و اجرای موفق مأموریت ها بردارید.

مصطفی خانزادی رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند

 

