به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش، این تفاهم نامه در راستای تقویت هم‌افزایی و بهره‌ گیری از ظرفیت‌های ملی در حوزه‌های بندری و فرودگاهی بین مدیران عامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه مناطق آزاد کیش و قشم به امضاء رسید.

توسعه همکاری‌های مشترک و ایجاد زیرساخت‌های نوین در این دو منطقه آزاد ، بهره گیری از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های متقابل در جهت ارتقای فعالیت‌های بندری و فرودگاهی، راه‌اندازی خطوط منظم مسافربری و گردشگری دریایی و هوایی میان قشم و کیش و همچنین بررسی امکان راه‌اندازی خطوط دریایی بین‌المللی با بهره‌گیری از کشتی‌های کروز در جهت جذب گردشگران خارجی محورهای انعقاد این تفاهم نامه هستند.

علاوه بر این، هدایت و راهنمایی سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به فعالیت در هر یک از مناطق، ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک برای اطلاع‌رسانی به ذی‌نفعان و متقاضیان خدمات، و برگزاری نشست‌های منظم فصلی در سطح مدیران و مقامات عالی سازمانی از دیگر مفاد این تفاهم‌نامه است.

همچنین مقرر شد دو طرف با بهره‌گیری از دانش و تجارب یکدیگر، زمینه بازدیدهای میدانی و تبادل دانش برای آشنایی بیشتر مدیران و پرسنل در حوزه‌های مرتبط را فراهم کنند.