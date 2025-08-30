در حاشیه نمایشگاه لجستیک انجام شد؛
امضای تفاهمنامه همکاری بین بنادر وفرودگاههای مناطق آزاد کیش و قشم
بنادر وفرودگاههای مناطق آزاد کیش و قشم تفاهم نامه همکاری در حوزه های لجستیکی امضا کردند.
توسعه همکاریهای مشترک و ایجاد زیرساختهای نوین در این دو منطقه آزاد ، بهره گیری از ظرفیتها و زیرساختهای متقابل در جهت ارتقای فعالیتهای بندری و فرودگاهی، راهاندازی خطوط منظم مسافربری و گردشگری دریایی و هوایی میان قشم و کیش و همچنین بررسی امکان راهاندازی خطوط دریایی بینالمللی با بهرهگیری از کشتیهای کروز در جهت جذب گردشگران خارجی محورهای انعقاد این تفاهم نامه هستند.
علاوه بر این، هدایت و راهنمایی سرمایهگذاران علاقهمند به فعالیت در هر یک از مناطق، ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک برای اطلاعرسانی به ذینفعان و متقاضیان خدمات، و برگزاری نشستهای منظم فصلی در سطح مدیران و مقامات عالی سازمانی از دیگر مفاد این تفاهمنامه است.
همچنین مقرر شد دو طرف با بهرهگیری از دانش و تجارب یکدیگر، زمینه بازدیدهای میدانی و تبادل دانش برای آشنایی بیشتر مدیران و پرسنل در حوزههای مرتبط را فراهم کنند.