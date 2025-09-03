خبرگزاری کار ایران
حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در سازمان منطقه آزاد ارس

نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز ضمن سفر به ارس در سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس حضور پیدا کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل در ابتدای این سفر طی نشستی با حضور هادی مقدم زاده رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، حجت الاسلام والمسلمین هادوی امام جمعه منطقه آزاد ارس و حجت الاسلام والمسلمین ناصری امام جمعه هادیشهر، دشتی فرماندار جلفا و معاونین سازمان و اعضای شورای تامین منطقه از اقدامات و تحولات مثبت در سازمان منطقه آزاد ارس قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل امروز در سفر به منطقه آزاد ارس از برخی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و واحدهای تولیدی این منطقه بازدید خواهد کرد.

بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی و گلخانه‌ها و بازدید از پروژه‌های نیروگاهی و زیرساختی در دست اجرا از مهم‌ترین برنامه‌های نماینده ولی فقیه در استان در خلال این سفر می باشد.

 

