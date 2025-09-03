خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در آیینی با حضور نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی انجام شد؛

عطرافشانی و غبارروبی مزار شهید گمنام سایت اداری منطقه آزاد ارس

عطرافشانی و غبارروبی مزار شهید گمنام سایت اداری منطقه آزاد ارس
کد خبر : 1681403
لینک کوتاه کپی شد.

سفر نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز به منطقه آزاد ارس با ادای احترام به شهید گمنام سایت اداری آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ارس؛ حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل، نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز  که برای بازدید از برخی پروژه های سرمایه گذاری و دیدار با فعالان اقتصادی به جلفا سفر کرده است در نخستین ساعات ورود به منطقه آزاد ارس، با حضور در مزار شهید گمنام واقع در سایت اداری این سازمان، نسبت به عطرافشانی، غبارروبی و گلباران مزار این شهید اقدام کرد.

ایشان در این مراسم که به همراه دکتر هادی مقدم زاده  رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، حجت الاسلام والمسلمین هادوی امام جمعه جلفا، فرماندار و فرماندهان انتظامی و انتظامی شهرستان جلفا و جمعی از مدیران این سازمان برگزار شد، با قرائت فاتحه، یاد و خاطره همه شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای اقتدار را گرامی داشتند.

شایان ذکر است؛ پیکر پاک این شهید گمنام که در عملیات غرورآفرین «بدر» در سال ۱۳۶۳ به فیض شهادت نائل آمده، در محوطه سایت اداری سازمان منطقه آزاد ارس تدفین شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی