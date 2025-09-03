عطرافشانی و غبارروبی مزار شهید گمنام سایت اداری منطقه آزاد ارس

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ارس؛ حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل، نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز که برای بازدید از برخی پروژه های سرمایه گذاری و دیدار با فعالان اقتصادی به جلفا سفر کرده است در نخستین ساعات ورود به منطقه آزاد ارس، با حضور در مزار شهید گمنام واقع در سایت اداری این سازمان، نسبت به عطرافشانی، غبارروبی و گلباران مزار این شهید اقدام کرد.

ایشان در این مراسم که به همراه دکتر هادی مقدم زاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، حجت الاسلام والمسلمین هادوی امام جمعه جلفا، فرماندار و فرماندهان انتظامی و انتظامی شهرستان جلفا و جمعی از مدیران این سازمان برگزار شد، با قرائت فاتحه، یاد و خاطره همه شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای اقتدار را گرامی داشتند.

شایان ذکر است؛ پیکر پاک این شهید گمنام که در عملیات غرورآفرین «بدر» در سال ۱۳۶۳ به فیض شهادت نائل آمده، در محوطه سایت اداری سازمان منطقه آزاد ارس تدفین شده است.

